张国立演出轨爷爷 第三代学业成绩变地雷

小舍得

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很多人应该都有这样的经验——你跟着父母一起到亲戚家吃饭，吃着吃着，长辈们有意无意就探问起孩子们的学业成绩来，没多久，就开始一场低气压的评比，然后，可能就是一场家庭的腥风血雨……

中国东方卫视、央视、爱奇艺联播的《小舍得》就是从这样的一场家宴开始，然后就把观众都留住了。

为失去理智的家长敲警钟

剧情讲述宋佳为女儿的成绩下降而焦虑，意识到补习的必要性，从此女儿踏上辛苦的补习之路，也改变了包含丈夫佟大为在内的整个家庭的氛围。宋佳的父母张国立和朱茵（和知名香港影星同名）离婚后，张国立和“小三”看护吴玉芳住在一起，吴玉芳和前夫生的女儿蒋欣，嫁给富家子李佳航，蒋欣和公婆相处得不好，因此把注意力全放在培养学业优异的儿子。

第一代的婚姻出轨没能圆满消除芥蒂，让第二代心存阴影，当第三代的学业成绩被拿上台面评比时，一场周末家宴终究成为触动往事的地雷。

42集的《小舍得》是上海柠萌影业继《小别离》《小欢喜》后另一部收视与口碑双赢的家庭剧，这回重点放在子女教育。原本佟大为和宋佳是比较理性的父母，希望孩子拥有快乐的童年，可是当其他家长急着让孩子抢跑，他们也不得不跟着怕输。剧情让观众看到这个家庭开始陷入疯狂的旋涡里，以致亲子关系、夫妻关系、事业都受严重影响，全剧映照出家长失去理智，前后反复的可笑嘴脸，是很适时的警惕教材。

《小舍得》剧名就是提醒观众：有得，必须有舍。

对比宋佳、蒋欣为母差异

本剧对比宋佳和蒋欣两个母亲教育观念的差异，两人在情绪转变上有许多发挥空间，宋佳内敛，蒋欣外放，都表现不错，但我个人看过宋佳两部剧，哪怕是角色所需，仍不太喜欢她一脸的阴郁，感觉我跟剧中的孩子一样，在压力下快喘不过气来。蒋欣因出身卑微，力求上进，成为对孩子造成压力的“虎妈”，毫无意外的，这个角色也受到最普遍议论。

剧中其他演员也都可圈可点。佟大为和李佳航都是好丈夫人设，但比起李的吊儿郎当，佟更是每个女人的理想丈夫，每次夫妻闹别扭，佟大为让步并取悦太太的方式都让人感觉温暖。

朱茵是把优雅和尊严看得比什么都重的元配，吴玉芳演看似随和，内藏心机的二奶，夹在中间的张国立是左右为难的出轨丈夫；有他们在的戏都好看，终究是老戏骨，角色鲜明，演绎无法言传的内心戏，包括遗憾、愧疚、渴望、疑虑、沉痛。

张国立因风暴飘摇欲坠

张国立特别出彩，可以说是整部剧令人印象最深刻的演员。他维系着两房三代的爱恨情仇，巴望着多跟儿孙相处，偏偏子孙的关系因为他昔日的出轨不太和睦，每次风暴一起，他总是被打得飘摇欲坠。张国立演出角色的患得患失，当他说出自己出轨的心声后，更让人讨厌不了，反而会有点同情。

此外，几场在张国立家饭厅发生的大小风暴，还有从孙子的教育牵扯到他作为祖辈的付出，都是本剧的看点。

如果这个家庭的小孩代表小康出身，剧中还有一个从乡村来到城市的小孩，她的母亲在主角家中当帮佣，她所面对的问题和需求又不一样。

《小舍得》还多了一些其他剧较少触及的校外教育，即许多家长挤破头想给孩子挤进去的精英补习班，反映目前中国大城市的社会写实面。因为中国城市和新加坡高度类同，我猜想这么敏感、现实的题材，或许比本地剧更能尖锐说中本地观众的心声。

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