冒死拍摄纪录片《金三角运毒秘辛》 导演赵矞：最难是找人采访

HBO亚洲原创纪录片《金三角运毒秘辛》（TRAFFICKERS: INSIDER THE GOLDEN TRIANGLE）将于7月23日独家于HBO GO上线。今早HBO举行在线记者会，新马媒体联访导演之一的赵矞（Steve Chao），他透露，当初拍摄纪录片最难的是找相关的受访人，而且整个拍摄期间，危险重重，甚至不慎接近了冰毒制作地点，从而遇到持枪者。

共三集的纪录片《金三角运毒秘辛》讲述金三角历史上最恶名昭彰的三位毒枭——昆沙（Opium King）、糯康（Mekong River Pirate）和Xaysana Keopimpha，如何利用毒品、战争，以及暴力攀上事业巅峰。该片独家访问了他们身边的亲信、缉毒执法人员，与受害者家属们，佐以许多先前从未公开过的影像资料与模拟画面，忠实呈现整个毒品王朝，以及让三位毒枭绳之以法的铁证。

赵矞执导了纪录片的第一集，并为其他两集做素材收集以及采访。来自加拿大的华人赵矞父亲是马来西亚华人，他曾在多地担任记者25年，目前是《半岛电视台》驻亚洲的高级记者，从2009年开始常驻吉隆坡。

赵矞今早受访表示，执导这类纪录片遇到的最大挑战就是找相关人员受访。“因为很多人害怕谈这方面的话题，找了许多人，很多人都不愿意。”

他也指在采访过程中很危险，在第2集中他采访的那位佛教人士，其实背后有一段很危险的故事。“当时我们是在船上做采访的，经过一个丛林时，遇到几个持枪的人和我们对望，我们在船上也没办法跑，他们离我们只有10米。不过大家互望了3分钟后，这些人进去丛林了。”

后来有人告诉赵矞，他们经过的那个丛林附近有两个制作冰毒的点，因为他们的靠近，引起了制毒人的警惕。

赵矞也透露，整个纪录片花了2年的时间筹备和拍摄，拍摄的第2年还遇到了疫情，所以花了很多时间去找相关的档案资料。他表示，英国曾在1970年代拍了很多昆沙的相关影片，所以在美国找到这些资料时，很多都生锈了，要花许多时间来整理。

此外，影片中也有许多从没曝光的资料，比如团队花了很多时间去寻找糯康的太太，但他的正房太太不肯受访，最后找到了他的其他老婆，拿到了三张珍贵的照片，这些照片从未对外公布过。

大毒枭Xaysana Keopimpha。（图片：HBO ASIA 提供）

大毒枭昆沙。（图片：HBO ASIA 提供）

大毒枭糯康。（图片：HBO ASIA 提供）

希望观众能深思 毒枭背后的原因

虽然拍摄这三集纪录片不容易，但赵矞希望观众看了后，能深思这些毒枭背后的深层原因。

他说，纪录片不只是在说金三角的事情。我们希望让观众明白，为什么有人会当毒枭，他们又是怎么成功的。但他认为，这些人不是非黑即白。他举例说，第一集中的昆沙，虽然靠毒品赚了很多钱，但他也关心他管辖的部下，以及花很多钱帮助穷人。

他强调，虽然这些人通过毒品毒害了全世界许多人，但希望观众也不要把全部责任放在他们身上，希望观众能深思，为何他们会成为毒枭，其背后更深层的社会问题是什么？