迈入第四年 《广播歌王2021》即日起接受报名

（本地讯）露声不露脸，助你一圆歌手梦的《广播歌王》又来咯！

电台UFM 100.3主办的《广播歌王》去年造就了冠军“小花”陈昱璇成功出道，两首原创歌曲《火柴》和《写给天上的你》在Youtube创下好成绩，可说是本地乐坛的生力军。

实际上，过去三届的《广播歌王》，不但反应热烈，好评如潮，也为本地乐坛发掘不少新丁，像首届的猫速公路主唱卡爷创作了不少脍炙人口的歌曲，如《热带雨》同名主题曲；第2届的Marcus李俊纬和祚恩也频频推出单曲，值得一提的是，李俊纬即将在8月6日推出首张个人专辑《为了你，我可以》。去年第三届冠军“小花”陈昱璇的两首创作《火柴》和《写给天上的你》，更广泛引起瞩目，让她圆了发歌的梦。

你是否也和他们一样怀有歌唱梦，期待和他们一样声音被更多人赏识？那你就得报名参加第四届《广播歌王》。

今年的《广播歌王》参赛歌曲限制将大大放宽，根据电台UFM 100.3官方网页，参赛者只须提交两首近30年的中文歌曲（即1991年-2020年的歌曲），电台UFM 100.3音乐组将把第一首作品分类成4个比赛组别，即男歌手歌曲、女歌手歌曲、团体组合歌曲和网络神曲，成功晋级的参赛作品将会上载到UFM100.3《广播歌王》专页，让听众投票。

第四届《广播歌王》即日起接受报名，有兴趣的读者可上网ufm1003.sg报名，或了解更多详情。截至日期是8月22日。