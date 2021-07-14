最具冲击性韩星 具惠善因离婚连环爆料夺冠

（首尔讯）韩国女星闹起新闻来，比男星更具冲击性、更惊人？韩国网站DC Inside不久前举办“网上最冲击大众的韩星”投票，由网民选出新闻最令人吃惊的艺人，结果女星包办前五名。韩艺瑟、具惠善、珉娥三女星的新闻更是轰动亚洲，不分上下，最后投选结果是具惠善“胜出”！

具惠善自爆与前夫安宰贤闹离婚最轰动，事缘两人认爱后一直是圈中的模范夫妻，又一起上综艺节目《新婚日记》甜蜜互动，所以离婚让人大感意外。不料，两人接着隔空互揭不是，包括严苛家规和亲密性事全都爆，一向给人才女印象的具惠善，口中吐出“他嫌弃我乳头不性感”的话，令大众饱受冲击。

韩艺瑟男友 被爆曾当牛郎、吃软饭

第二名是向来作风大胆的韩艺瑟，她在社媒上的言行都是大众焦点，尤其是5月与小10岁男友认爱后，男方随即被爆曾当牛郎、吃软饭等。为了爱郎，她不惜向爆料的记者开火，但对方持续爆她性生活混乱、曾常出入夜店Burning Sun等。这家夜店是李胜利所投资，于2019年被揭发曾发生连串性犯罪丑闻而声名狼藉。

AOA前成员珉娥 自爆遭前团长欺凌

第三名是女团AOA前成员珉娥。她去年自爆出道十年，惨遭前团长智珉欺凌，震惊亚洲。后来智珉道歉并退出演艺圈，但组合形象大跌，珉娥更三度上传自残照，显示心理病况严重，令人担心。接着，她被踢爆前言不对后语，最近认爱却又被爆是小三，让原本同情她的网民开始逆转。

咸素媛嫁小18岁中国网红 与家婆起争执频见报

第四名是咸素媛，她自从于小18岁的中国网红陈华结婚后，一直是传媒焦点。她向来作风夸张，更不断惹争议。夫妻俩之前被踢爆拍节目时租别人的房子来冒充豪宅，而且老公不是富二代，她后来承认“有部分信息造假”。她和中国的家婆之间发生争执的新闻也不时见报，但两人又会常常上传合照，或合拍跳舞视频，让网民慢慢见怪不怪。

泫雅为爱不惜被公司开除

第五名是泫雅，她除了常在IG上展示令人吃惊的大尺度性感照，2018年与歌手男友E'Dawn无视当时公司的禁爱令，大方认爱，结果双双遭公司扫地出门。两人不为所动，继续公开晒恩爱，展示坚定关系。今年，两人传出婚讯但没有承认。

韩艺瑟在社媒上的言行都是大众焦点，尤其是5月与小10岁男友认爱后，男方随即被爆曾当牛郎、吃软饭等。（互联网）