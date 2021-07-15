艾美奖成“英国王室之争” 哈里王子夫妇爆料节目入围

（洛杉矶讯）第73届艾美奖（Emmy Awards）公布入围名单，Netflix影集《王冠》（The Crown）和迪士尼影集《星际大战：曼达洛人》（The Mandalorian）各入围24奖；漫威影集《旺达幻视》（WandaVision）以23项提名紧追在后。

但叫人震撼的是，哈里王子今年3月与妻子Meghan Markle（梅根马克尔）接受Oprah Winfrey（奥普拉温弗里）独家访问的访谈节目“Oprah with Meghan & Harry: A CBS Primetime Special”也获“最佳非小说或特别领域之主持类节目”（Outstanding Hosted Nonfiction Series Or Special category）的奖项提名。哈里夫妻在专访中爆出众多英国王室内幕，更说他们被赶出英国部分原因是“种族主义”，引起轩然大波。

“英女王、戴安娜王妃、查尔斯王子”角逐视帝后

本届艾美奖于美国时间9月19日（本时间9月20日早上8时）在洛杉矶举行。本届战况激烈，HBO及HBO Max获130项提名，险胜Netflix的129项提名，而Disney+则有71项提名，但主要奖项仿如“英国王室之争”。《王冠》第4季“英女王”Olivia Colman（奥利维娅科尔曼）、“戴安娜王妃”Emma Corrin（艾玛科林）在金球奖“婆媳”相争的戏码再度上演，双姝将争夺戏剧类影集视后，王妃的怨偶、饰演查尔斯王子的Josh O'Connor（乔什奥康纳）也将与Netflix夯剧《柏捷顿家族：名门韵事》（Bridgerton）爆红的英国男星Rege-Jean Page（雷吉尚佩奇）等人角逐戏剧类影集视帝，《王冠》《柏捷顿家族》同时入围戏剧类最佳影集。

此外，Netflix大热剧《后翼弃兵》（The Queen's Gambit）将对上HBO悬疑剧《东城奇案》（Mare of Easttown）角逐最佳迷你剧集，Anya Taylor-Joy（安雅泰勒乔伊）也将力拼Kate Winslet（凯蒂温丝乐）角逐迷你剧集／电视电影女主角。