疾冻救援 The Ice Road(PG13)

娱乐性★★★☆/艺术性★☆

故事:冰路老手司机迈克(Liam Neeson,利安尼逊饰)和弟弟(Marcus Thomas,马克斯托马斯饰)等驾驶载有钻矿机的卡车穿越300里的冰路,众人必须在30小时内前往发生灾难的矿场,拯救被困其中,因缺氧而命悬一线的26名矿工。与此同时,矿场高层为了自身利益罔顾人命,从中作梗。

短评:“地表最强老爸”利安尼逊再次出任务救援,这回挑战危机四伏的冰路,薄冰当前,救己救人分秒必争。纵使结局在预料之中,描述兄弟情的文戏平平,但危机情节刺激好看,白雪皑皑的画面也加分。

此片在加拿大西部省份曼尼托巴的冰路实地拍摄,这条路是限时运输险道,每年只有两至三个月可通用,当地司机得冒险运送物资,回报自然更高。

别问我是谁 Who You Think I Am(M18)

娱乐性★★★☆/艺术性★

故事:中年失婚妇克莱尔(Juliette Binoche,茱丽叶毕诺许饰)为了窥探约会对象,在面簿虚构24岁美女身份,却意外跟年轻男子(Francois Civil,弗朗索瓦西维尔饰)陷入网恋。男方要求见面,克莱尔百般推托,想在美好假象里多待一会儿。

短评:这部法语片有两个主旨:反思网络交友的虚实,以及刻画中年女子的孤寂。法国影后茱丽叶毕诺恋上型男鲜肉,从步入网恋时的神采飞扬,演到被迫面对现实的悲凉,再到终极剖白时的大爆发,情绪饱满,转折细腻。或许,女性观众会从主角身上看到一些自己,当青春逝去,心里空荡荡,一切所作所为,只为了被爱和被疼而已。

怪物奇兵:全新世代 Space Jam: A New Legacy(PG)

期待指数:★★★

故事:篮球名将勒布朗詹姆斯(Lebron James)和年幼的儿子小唐(Cedric Joe,塞德利乔饰)被人工智慧困在华纳兄弟的数码宇宙里。詹姆斯得带领兔八哥、达菲鸭等“Looney Tunes”的调皮卡通角色上球场,并且打赢史上最强球星队,才可平安返家。