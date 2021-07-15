又爱又怕看鬼片？影院奇招招待胆小鬼

怕看鬼片，却又爱看，怎么办？最近有一部泰国恐怖电影《灵媒》（The Medium）在韩国推出预告片，吓怕很多影迷，韩国影院在疫情下苦苦求生，竟然想出“奇招”，为“胆小鬼”开一场特别专属场次，就是放映时全程开灯，还会送耳塞，让观众可以“安心”欣赏。

没想到的是，奇招有效，引起网民热烈讨论，许多影迷竟然心动，有人说：“我就是这个胆小鬼，开灯看的话我应该可以。”也有人好奇“这部片到底有多可怕，才会有这个专场？”这一来又为电影开启了更多的话题。独特的营销方式，让这部片的预售票销量冲上当周冠军。

《灵媒》预告片在韩国引起热议。（海报）

说起来，《灵媒》的鬼“命不好”，影片原定7月在泰国上映，但由于冠病疫情影响而延期，但它确定昨天（14日）于韩国上映，只是预告片“太猛”，吓坏人了，或许这跟片子的幕后团队大有关系。

恐怖片迷一定都记得泰国经典鬼片《鬼影》（Shutter）与韩国人气悬疑片《哭声》（The Wailing），《灵媒》正是两大恐怖片导演庄比辛达拿刚（Banjong Pisanthanakun）与罗宏镇合写剧本之作，并由前者导演，后者监制，光看这个组合就令不少恐怖片迷把新片列入必看清单了吧。

《灵媒》讲述在泰国北方某地区流行着萨满教，在一个信奉萨满教的家庭中，家庭成员慢慢从善良变得可怕的故事。下面是电影预告，欢迎你挑战胆量，不过后果自负喔！