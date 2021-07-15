上半年台湾综艺主持收入榜 侯佩岑力压胡瓜吴宗宪称霸

（台北讯）2021年冠病疫起持续冲击百业，综艺主持人也大受影响。《苹果新闻网》访问制作人和广告商与电视台，今年（2021年）1至6月综艺主持人收入整体缩水3至5成，冠军由侯佩岑夺下。

侯佩岑带老公黄柏俊和妈妈林月云参与大陆真人秀节目《婆婆和妈妈》，传酬劳达6500万台币（314万新元），上半年就靠这一个节目把去年吸金前三名的大哥们踩在脚下，称霸综艺主持人上半年收入排行榜。侯佩岑的经纪人表示，因为所有工作合约皆有保密条款，权利义务无法告知，但强调：“金额夸大，与事实不符。”

第二名是综艺天王吴宗宪，他虽受疫情阻碍无法赴中国捞钱，但手上有《小明星大跟班》《综艺大热门》和《综艺玩很大》，合计三个节目上半年酬劳3600万元（约174万新元），加上4支广告共丰收约4100万台币（约198万新元）。

第三名是去年的冠军胡瓜，他长年固守台湾，5月疫情爆发前，他受的影响不大。他主持《综艺大集合》《台湾那么旺》《欢乐智多星》《医师好辣》等节目，合计落袋约3720万台币（约180万新元），但他的经纪人丁柔安大呼：“高估了！”

排名第四的曾国城手上有《型男大主厨》《一袋女王》《全民星攻略》《天才冲冲冲》和《一字千金》。他深受婆妈观众喜爱，去年再度荣获金钟奖，五支广告上门，上半年进账约3564万元（约172万新元）。

曾国城表示：“报道中的金额，我真觉得受宠若惊，谢谢大家这么看得起我，看来我跟公司团队得再多多努力才行。”

沈玉琳“疫”军突起

沈玉琳“疫”军突起，以约3135万台币（约152万新元）挤上第5名。往年排行榜常胜军小S和陶晶莹则罕见未进入前五名。

沈玉琳虽然仅有TVBS《11点热吵店》一个节目，但靠网络节目、狂接活动商演赚了不少。他低调说：“感谢观众的支持，我还是抱持着钱来就干的原则工作。”他不投资副业，赚的钱都给妻女，表示“让妻小过得幸福是一生目标”。

5月中台湾疫情进入三级警戒之后，沈玉琳的电视节目、五个网络节目和两个广告全部停摆，两周约损失200万元（约10万新元）。他立马转进新战场──直播卖海鲜、在面簿写配合广告宣传的帖文，他推估自己2021的年收入约将减少3至5成。