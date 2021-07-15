穿36公斤防爆装 黄智雯吃尽苦头

首次与影后惠英红合作，TVB女星黄智雯不敢松懈和怠慢。

TVB剧集《刑侦日记》目前热播，剧中备受瞩目的，除了影后惠英红和视帝王浩信，两人饰演有多种人格的角色，挑战颇大之外，黄智雯饰演的女拆弹专家游雁星（Mdm Sing）必须穿上重约80多磅（约36公斤）的防爆装备，可说吃尽苦头。

黄智雯接受《新明日报》音频访问时说，接演这个角色对她而言确实是极大的挑战，“剧组非常认真，为了打造一个有血有肉的拆弹专家，特地制作了一件重约80多磅的防爆装给我穿，还要我戴上头盔，对一个女孩子来说，穿上笨重的装备，又有动作戏，有时还需要手拿小的钳子等，又得做些拆弹的动作，务求整个演出一丝不苟，再加上又在夏天拍摄，确实项很艰巨的工作。”

黄智雯也透露，为了将角色演好，更进一步了解拆弹专家的工作，她和剧组在剧集开拍前特地到香港爆炸品处理课走了一转，“我们去了解拆弹专家的工作环境，和他们沟通。最有趣的是，我原本以为他们的工作很严肃，外表也如此，其实不是，他们的为人轻松，很有幽默感呢！”

赞惠英红浑身是戏

提及和第一次和惠英红（红姐）合作，黄智雯说，她在戏中与红姐的对手戏不算多，不过，一旦两人有对手戏时，她会格外留意，更提醒自己演出过程中不要NG，“因为红姐的角色很沉重，我不想因为我的失误而影响她的情绪。”

尽管对手戏不多，但黄智雯说，她发现红姐举手投足都是戏，让人十分尊敬。

曾经无法抽离角色

黄智雯曾经演过精神分裂角色而无法抽离。

《刑侦日记》的剧中人多半患有精神分裂，黄智雯透露自己也曾类似这样的角色，甚至无法抽离，“当你很投入拍一部戏时，就像旋涡般越转越深，让你无法抽离。”

剧中黄智雯和王浩信有着一段微妙的感情，问她现实生活中若男友患有精神分裂症，自己会如何面对？

“我相信会是很费神， 必须要很有耐心和他相处。”

王浩信和黎诺懿在《刑侦日记》有很多对手戏。（图：互联网）

偏爱喜剧

黄智雯偏爱喜剧，希望演喜剧人物，让观众看到她的不同面。

黄智雯刚完成舞台剧《超自然之恋》的演出，她说她演一个机械人，是部喜剧，剧中她饰演机械人和人谈恋爱，让她过足戏瘾。

她也透露自己偏爱喜剧，“其实我比较正面，有些古灵精怪的一面未必有机会在电视前让观众看，希望自己未来能接演喜剧，演一些喜剧人物，让观众看到我不同的一面。”

《刑侦日记》，周一至五晚上9时30分，翡翠台（星和娱乐838频道与新电信电视511频道）、Hub戏剧首选（星和娱乐860频道）、Go Select观看；也可在TVBAnywhere+抢先收看。