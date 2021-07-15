去年移居台湾的本地艺人陈邦鋆，通过自学，最近考取美国认证的营养师和健身教练证书。

陈邦鋆受访表示，对营养学产生兴趣，缘由是8年前在台湾拍戏时有一次晕倒在片场，才得知自身免疫力失调。从那以后，开始研究营养学，也积极健身，从没间断，但从没想过要考取执照。

由于他对营养学方面有些研究，身边的朋友都来咨询，他希望自己的分享是有根据的，才萌生了考证书的念头，恰好去年移居台湾，前期的安顿期遇到疫情，较为空闲，于是决定抽空拿下证书，原本计划6个月完成，结果花了近一年的时间。

他透露，考试相当难，虽然是通过网络，不用一次性完成考卷，但题目不那么容易做答。“有很多知识点需要记忆，比想象中要难，考完才松了一口气。”

他也认为，虽然是网络考试，不介意考生从网络找答案，可是答案根本就找不到。“考题都很细腻，需要你描述，甚至是画出相关的概念，他们不害怕你去找答案，而是觉得你真的了解了相关概念，才让你及格。”

考到全球通用的执照，但陈邦鋆没想马上执业。“短期内没有这样的计划，但这辈子我都不会离开这个领域，会继续健身和照顾好自己的身体。但长期也许会用到这些执照，技多不压身嘛。”

和太太分隔两地 生活充满挑战

和太太两地分居，陈邦鋆一人身兼母职，照顾两个孩子，只喊崩溃。

他自认是生活白痴，不会照顾人，所以觉得照顾两个孩子要比拍戏辛苦100倍。甚至会怀疑选择移居台湾是不是明智之举。“我36岁才选择重新开始会不会太晚，来台湾，我没有扮演好爸爸和老公的角色，有时蛮难过，这样的选择是不是太自私，会对自己有许多这样的疑问。”

太太庞蕾馨前几天遭到网友质疑很久没有在社媒上传和陈邦鋆的合照，她在社媒解释是因为手机里没老公的照片。陈邦鋆则笑说，那是因为两个人经常不在一个地方，不过太太5月底飞回台湾了，但很快又要再回新加坡工作。“原本我们计划是两个人两边跑，但因疫情无法做到，我的工作则无法离开台湾。”

去年签约台湾伊林娱乐，陈邦鋆表示，公司原本有帮他接到戏剧的拍摄，但刚开工就遇到疫情严重不得不停工。他也透露，目前还没打疫苗，“看了很多新闻，打疫苗有风险，但如果要开工或出国还是要打。”