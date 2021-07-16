“新创之声”寻找华语乐坛新晋创作歌手

（本地讯）新加坡华纳音乐与SingPop合作推出首届“新创之声”，通过导师指导的比赛形式，寻找华语乐坛的新晋创作歌手。

SingPop是一个帮助新加坡华语音乐人在国内外发展的非盈利机构，由获奖无数的本地音乐人梁伯君、谭志华、黃聿昇和黄宇哲创办，四人将负责全程的指导环节。首届“新创之声”也邀请本地知名音乐人吴庆隆、Kenn C、陈文华、陈炯顺、许华强和陈达伟担任导师，在词曲和制作方面帮助参赛者做出业界水准的成品。华纳旗下本地歌手楚晴（Jasmine Sokko）和向洋（Nathan Hartono）也会分享他们的经验。

“新创之声”已经展开海选环节，有意参赛者可在www.singvoice.sg上传两首原创小样（demo），以及一段少于1分钟的自我介绍短片。“新创之声”将选出20名优秀参赛者，再从这20人选出10名参与决赛。决赛选手将和导师们合作，参与一系列工作坊和训练营，最终的冠军得主将获得新加坡华纳音乐一纸合约。

“新创之声”由新加坡国家艺术理事会支持，全程将通过一系列影片形式呈现给观众，影片全集会在“新创之声”官方YouTube播放，以及以短片形式上载到“新创之声”官方面簿与TikTok平台。

UFM100.3是“新创之声”的电台伙伴。非盈利团体*Scape也以合作伙伴身份参与，为比赛提供活动场所，*Scape旗下的年轻音乐人也有机会参与导师指导活动。