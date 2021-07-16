失忆24小时

Hub娱家戏剧台（星和Ch855） 晚上7.00

黑色幽默悬疑剧。讲述冰室招待员吴耀中（郭晋安饰）与室内设计师蒙一言（谭俊彦饰），因一宗绑架案、失忆事件、失踪女子和巨款而碰上，两人因此建立起微妙友情。

世上最漂亮的女儿 Mother of Mine

Ｕ频道 晚上7.00／Hub都会台（星和Ch111/825）上午11.30

朴善子（金海淑饰）独自经营餐馆，带大三个女儿美善（裕善饰）、美利（金素妍饰）和美惠（金荷景饰），以朴家母女为中心，描述低生育率、高离婚率和不婚等韩国问题。

哥吉拉II：怪兽之王 Godzilla: King Of The Monsters

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上10.55

强档钜片，描述秘密组织“君主”的英勇成员对抗一群难以想象的巨大猛兽，包含强大的哥吉拉，以及和哥吉拉对立的摩斯拉、拉顿、三头巨兽基多拉。

凄厉人僧 Pee Nak 2

卫视电影台（星和Ch866，新电信Ch571） 晚上9.30

泰国郊外的荒野古庙流传着可怕的传说，在此受戒为僧者因为神秘诅咒不得还俗，否则将大难临头。和尚阿一和布伦听到传说后，害怕地拋下好友阿隆，连夜逃离寺庙，两人却从此衰事连连，甚至差点死掉。走投无路的两人只好回到寺庙，跪求神明保护，没想到求神不成，反倒招惹上超凶厉鬼纠缠。