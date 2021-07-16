打完疫苗有磁力？明星纷纷“恶搞”身体

网上疯传打了莫德纳疫苗会变“磁铁人”吸住各种金属品，专家证实这跟疫苗完全无关，而是由身体皮肤出油、缺水缺氧，以及干燥冷气房里的高静电所造成。

也有不少人晒证据反击说：“身体本来就有吸力了，不是因为打疫苗。”

台湾艺人纷纷利用这波传言，上传各种逗趣搞笑的视频或照片，引来网民热议。

台剧《炮仔声》《最佳利益》《天之骄女》的男主角陈志强半夜在社媒发上半身赤裸照，只见手臂上粘着一部手机，他形容那是“莫得纳手臂”，接着澄清：“我不是打疫苗，只是还没洗澡。”然后标注“万磁王”。除了网民笑翻，他的艺人女友曾智希也忍不住笑赞“哥好幽默”。

陈志强贴出手臂粘住手机的照片，幽默发文，逗乐网民。（IG）

演过《西街少年》《紫禁之巅》《龙卷风》《王子变青蛙》的演员刘亮佐，更早展示“磁力”，他将汤匙随手往手臂上一贴，轻轻松松地就能够吸住，即使拿下来换别的位置亦然。然后他开腔了：“打完疫苗有‘磁力’应该不是新闻吧，没打过的我也有。如果媒体再继续报道这些攸关全世界未来安危的机密，我想我不排除再透露更进一步的研究结果。”直接消遣了了假新闻。

刘亮佐示范没打疫苗也能吸汤匙。（面簿）

出身韩国选秀节目的台湾混血女星蔡瑞雪，也晒出类似视频，说：“看着电视上出现的万磁王们，我也想测试自己的超能力，原来我也是成员之一。”

蔡瑞雪手臂也能吸住汤匙。（IG）

魔术师破解磁力真相

对于网上出现众多“莫德纳手臂”，曾在综艺节目《综艺大哥大》表演吸粉的著名魔术师陈日升，分享了一名特异功能者的实例，斩钉截铁地指出：“打疫苗绝对不会增加磁力。”

他说，有一名“特异功能者”曾在电视上宣称自己有磁性体质，身体能够吸附住铁制品，甚至连10公斤的物品也可以，但美国知名魔术师James Randi（詹姆斯兰迪）在那人身上擦了痱子粉，他的“超强磁力”瞬间消失，什么小东西也吸不住。

陈日升揭露“莫德纳手臂”真相。（面簿）

所谓的万磁王超能力，陈日升指出就是身体的皮肤摩擦力，有些人属于特殊油性皮肤，容易粘附物品，只是单纯的物理学现象，而痱子粉会将皮肤变得光滑，就算是再轻的金属物品也吸不住。陈日升提醒，打疫苗增加的是抵抗力，绝对不是磁力。