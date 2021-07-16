过档演大叔吐气扬眉 黄德斌想进军好莱坞

（香港讯）过档Viu TV 演大叔，人气一夜之间爆灯，吐气扬眉，昔日TVB“金牌绿叶”黄德斌想进军好莱坞！

外形很Man的黄德斌过去在TVB演了不少硬汉子、坏人或苦情戏的角色，但近日却凭着《大叔的爱》中的“KK”一角人气急升，昨日（15日）他出席活动接受香港媒体访问时承认因《大叔》一剧，自己多了不少工作，而他在《大叔》剧中有不少破格的演出，像做出了不少少女情怀的表情而疯狂被广大观众当做贴图疯传，也因此获得广告商青睐，黄德斌笑言与广告商仍未洽谈细节，不过也不会介意被要求扮可爱。

对于网民纷纷大赞他在剧中的惊喜演出，见到他终于有机会发光发亮而感到高兴，同时也批评TVB埋没了不少人才，黄德斌表示感激网友对自己称赞。

由于《大叔》获得好评，坊间盛传剧组将开拍续集或电影版，黄德斌表示仍在讨论中，也表示不介意若TVB有意找他回去拍剧，“我是一个自由身演员，什么地方我都会去，我没有刻意分。”至于是否有很想尝试拍的题材，他说当然是去好莱坞，即便要他说英语，他也不会害怕。

穿婚纱照曝光 网友：欠他一个视帝

在昨晚（15日）播出的《大叔》一集中，饰演“田一雄”的吕爵安（Edan）幻想与黄德斌穿婚纱结婚一幕，即刻成为网民热话，网上疯传相关搞笑婚照！

穿上婚纱当上“胡须”新娘的黄德斌，造型相当爆笑，不少网民对他豁出去的演出，不只是给赞，有些更指黄德斌连腋下毛都剃了，十分佩服他的专业，更呼吁ViuTV应该搞个电视颁奖礼，颁视帝奖给黄德斌，有网友笑言：“欠他一个视帝”。