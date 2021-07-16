演唱会邀请“有争议”艺人 黎明被网友骂翻

（综合讯）阔别10年，再度踏上红馆开唱，黎明邀请港独艺人，被网友骂翻！

天王黎明一连9场《Leon黎明Talk & Sing 2021红馆演唱会》10日起拉开序幕，而这次阔别10年后再度踏上红馆舞台开唱，黎明最特别之处就是将演唱会和“栋笃笑”（脱口秀）二合一，让天王发挥“金句王”本色。

此外，这也是黎明成为香港疫情蔓延后首位成功举办大型多场次演唱会的天王级歌手，不少圈中人如陈慧娴、蔡一智、胡定欣、胡蓓蔚、DJ Donald都现身捧场。而首三场的个唱中，黎明邀请了“冷脸笑匠”林海峰（Jan）、天后Sammi 郑秀文及林日曦助阵，岂料，黎明却被网友骂翻。

原来，近日据说有200多万粉丝的中国大V“上帝之鹰”连发数条动态，篇篇直指黎明，曝光黎明在演唱会上不听劝阻，邀请了两名“港独”艺人，斥责其立场存在问题。

据“上帝之鹰”讲述，他早在黎明7月11日的演唱会当天，就知道黎明将邀请“争议艺人”林海峰作嘉宾的事情。只不过在他询问了香港的朋友后，得到的回答是黎明的立场是可靠的，而且林海峰的知名度也不算高，所以他便没提起此事。

然而过了两天，有香港的朋友告诉“上帝之鹰”，黎明演唱会当天还邀请了林日曦当嘉宾，“上帝之鹰”再也忍受不了了，便发文劝解黎明“远离林海峰和林日曦”。因为这两个人是资深的“争议艺人”，且林日曦更为典型。这条“劝诫”一经发出，先是引来了无数个黎明粉丝的谩骂，这才逼得“上帝之鹰”在近日连发数条动态澄清并斥责黎明的错误立场。

林日曦是香港著名填词人，曾经为反修例分子出版书籍，也创立“100毛”杂志，更以它为基础，成立网上媒体平台“毛记电视”，以恶搞风格对社会时事抨击，其中不少内容被质疑为鼓吹反中乱港。

林海峰有冷面笑匠之称，曾是DJ、导演等，经常在社交媒体毫不忌讳讽刺时弊，尤其对反修例课题，故被疑有强烈的港独思想。

高调晒视频 网友表失望

黎明高调在微博晒出“有争议”嘉宾艺人合唱视频，不少网友表失望！

据中国网络报道，演唱会邀请了多位“有争议”的艺人，黎明还在微博高调晒出和两位“有争议”的艺人（林海峰和林日曦）合唱的视频，距黎明上次发微博差不多是半年前了，突然发微博却是和“有争议”艺人高调合唱，自然引发网友的质疑，不少网友对黎明此举表示失望。

网友们纷纷留言表示失望，称演唱会那么多片段可以剪辑，偏偏剪辑“有争议”艺人的两位，甚至有网友称黎明是脑袋进水了，不过，也有网友称邀请“有争议”艺人并不代表黎明本人的立场，称黎明受到过多次表彰，以及做了多年慈善，不存在立场问题。