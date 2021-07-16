王丹妮神似梅艳芳 古天乐吓一跳

（香港讯）梅艳芳传记式电影《梅艳芳》早前正式公布女主角为王丹妮（Louise），古天乐则饰演梅姐的御用造型师刘培基。两人一起接受郑裕玲访问，畅谈拍摄点滴。

古天乐与王丹妮有不少对手戏，古仔赞王丹妮态度认真，准备充足。“第一眼看了她的外貌，真心讲一句，很放心。拍摄过程中看见她很努力，每一场戏事前都做足准备功夫，无论形态、说话语气，都很神似。”古仔忆述一次拍摄时的趣事：“我拍摄的主景是一幢旧楼，有一次cut机，灯光关掉，我准备回休息室，走到楼梯转角的刹那，昏暗灯光下眼前见到Louise的身影，当场吓了一跳，可想而知她到底有几神似。”

压力大飞到泰国哭两天

王丹妮透露最初收到面簿私信邀请她面试角色时，抱着陪跑心态，岂知收到正式录选通知时，突然感觉很害怕，压力大到立即买了机票逃往泰国。她说：“躲在房间里哭足两天才沉淀消化这个消息，直至踏出酒店房门口，我跟自己说，既然选了我，就努力去做好吧！”

她心目中的梅艳芳是一个有义气、努力进取、永不言弃、永远走在潮流尖端的榜样，值得后辈学习，亦拥有无可代的地位，她跟自己承诺会做好一切准备，努力演好梅艳芳的角色。

首次登上大银幕，王丹妮幸得古仔亲授演戏心得，帮助入戏。古仔说：“一场要她哭的戏，她之前与我分享一些跟父亲的往事，我建议她用当时的情绪放回这场戏里，就会很容易释放自己的感情。”

演设计师刘培基 古天乐深感荣幸

获选饰演跟梅姐关系亲如父女的殿堂级时装设计师刘培基，古天乐深表荣幸。“他陪伴梅姐成长，亦在梅姐最后一场演唱会，完成梅姐的梦想，帮她做一套婚纱嫁给舞台。梅姐过往形象大胆、创新、前卫，造型都是刘培基为她设计。”

对于梅姐最后一场演唱会的婚纱设计，刘培基曾在访问中说是一次百感交集的工作，亦是设计生涯中用尽整个人的爱去做。“因为我知道这件婚纱是没有新郎，知道这件婚纱是死别，在红馆第一晚演出，她转身挥手说再见，我知道是真的（告别），所以我认为这是我一生中最好的作品。我放进太多爱、感情、感触，我想都没想过，会设计一件婚纱是没有新郎，一件告别的婚纱，所以怎可能不美？”