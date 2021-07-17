中国拍剧 疫下难返港 惠英红想念家人

人在中国拍剧，因疫情无法回香港，“影后”惠英红：“很久没有见到家人了！”

惠英红（红姐）为宣传目前正在播映的TVB剧集《刑侦日记》，日前接受本地媒体的音频访问，她透露目前在中国拍戏已经有好一段日子，由于疫情关系，她无法回香港，感叹：“很久没有见到家人了！”

冠病疫情去年暴发至今一年多，惠英红说，她和全球人一样也受到影响，不过，工作方面，红姐说没有受到太大的影响，但为了通关的便利，她现在大部分时间都留在中国，她说：“因为中国的疫情控制得很好很安全，让我能放心地在这里生活和工作，只是要回香港见家人这方面不是太方便。”

正在播映的《刑侦日记》是红姐年前为TVB拍摄的另一部剧，剧中她饰演的杨碧芯，虽然是名精神病院助理，但却患有严重的精神分裂，在病发时会出现幻觉、幻听及妄想，甚至出现6种不同的人格，而红姐在剧中将这6种不同的人格演得丝丝入扣，她的一个眼神就让人毛骨悚然，再次证明了红姐的出色演技。

红姐说，她在诠释这个角色时做了不少功课，像去找一些专科医生、精神分裂病患和康复者聊天，再加入一些自己的经验，然后融入角色中去演。

曾患抑郁 不把角色和生活混淆

日前，红姐在刘嘉玲主持的一个节目中自爆曾患抑郁吞过百粒安眠药，把自己锁在房里长达一个月，记者尝试追问红姐如何将自己的经验带入戏中，但红姐对此并没有多谈，只淡淡地表示：“我在为角色做研究时也将自己的经历和经验作为参考，但因为我不会把角色和生活混淆。”

回看自己演出很满足

纵横演艺圈数十年，红姐最大的满足感是看回自己的演出。

这次，红姐在《刑》中可说是挑战演技，一场戏中瞬间要撤换不同的人格，她说，虽然演来辛苦，但因为角色写得好，所以演的时候也是一种乐趣。

红姐还说，演戏最大的乐趣就是可以挑战高难度的角色，而满足感则是在看回自己的演出片段时觉得“嗯！演得不错！”

赞王浩信很勤奋

红姐在《刑》中再次与曾在《铁探》里一起演出的姜皓文、袁伟豪合作，她说合作得很开心，“尤其姜皓文，我们合作了很多次，很有默契。他其实也经验老道，大家互相交流时很得心应手。”

对于首次合作的“视帝”王浩信，红姐是赞赏有加，她说：“我觉得他是同辈中有特出表现的。这次知道要跟他合作时，就很放心，因为他的角色比较有难度，如果拿捏不好，或者功力不够的话，会直接影响我。他是一个很勤奋很专注的演员。”

《刑侦》改播放时间 王浩信望观众体谅

（香港讯）为迎接东京奥运，由下周一（19日）起，剧集将推迟于晚上10时15分紧接奥运特备节目播放。

王浩信昨天（16日）出席活动时，被问及剧集因奥运推迟播映时间，可担心收视再下跌？他表示奥运会四年一度是值得支持的，希望观众体谅，继续支持《刑侦日记》。

《刑侦日记》，周一至五晚上9时30分，翡翠台（星和娱乐838频道与新电信电视511频道）、Hub戏剧首选（星和娱乐860频道）、Go Select观看。