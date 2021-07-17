网民自称是女友 曝华晨宇床上影片 公开整形前旧照

（中国讯）中国男歌手华晨宇今年初才被爆和张碧晨未婚生女，震惊中国演艺圈，之后两人在无婚姻关系下共同抚养女儿，华晨宇纯情人设崩塌。昨天（7月16日）又有网民自称是华晨宇女友，指控张碧晨介入她与华晨宇恋情，并曝光多张华晨宇植发和整形前的旧照。

微博名称“发发爱我2021”昨天在微博晒出多张华晨宇旧照，称“张碧晨小三插入我和华晨宇的感情”，更指张碧晨为阻止她爆料，花钱封了她两个帐号。“发发爱我2021”分享称与华晨宇吃饭、床上嬉闹的影片，还公开华晨宇整形前后照，称“华晨宇整了鼻子，削骨，下巴，打填充，还做皮肤的修复”，并晒出多张华晨宇植发后的照片。

华晨宇喊告

针对爆料内容，华晨宇委托律师发声明喊告，表示有人恶意以华晨宇“女友”的名义发布不实信息，且持续发布华晨宇在治疗皮肤等过程中极隐私的信息，已涉嫌严重损害了华晨宇的合法权益，将进行起诉。

网民发文道歉

没多久，“发发爱我2021”突发文道歉，表示华晨宇的植发图片是别人传给她的。该名网民更表示：“华晨宇没有整容，没有削骨，没有整下巴，我在这里给华晨宇先生道歉，我不该因为两个号被禁言就曝光你隐私照片，希望华晨宇先生大人有大量不要和我计较！”

不少网民亏“发发爱我2021”是否“钱到位了”，她表示：“真的没有，他团队没有一个人联系我，是我自己这样发的，他14年确实给我的人生赶走黑暗，因为他我才变得有活力了，但因为他公布有孩子后，我一直严重脱头发，已经秃头！一直到现在都没有睡过好觉。”也有人认为澄清欲盖弥彰，质疑根本是反讽。