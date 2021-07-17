陈之财出版童话故事书

本地艺人陈之财昨天（7月16日）在社交媒体贴文晒照，说：“签约了， 酝酿筹备了两年。迫不及待，开始新的作品。感谢大家的信任支持”，并标记教育部和李光耀双语基金，贴文中预告未来陈之财将与教育部有密切合作。

原来多年来致力于艺术创作的他，将在李光耀双语基金下为教育部出版线上和实体的童话故事书，也是他这些年所创作的《我是小红点》的延续。

之财说：“这是全新的尝试，我将为年幼儿童创作童话故事，内容将贴近我们的环境、气候等。”

《我的小红点》是陈之财多年的精心之作，这些年之财透过“小红点”这条鱼在不同领域创作了不一样的内容，包括环保等，但都集中在成人，而这次则是他第一次为学前教育幼童及低年级（一与二年级）的孩童执笔，他笑着说：“挑战很大，也有一定难度。”

“因为我必须尝试走进他们的内心世界，了解他们喜欢什么、想要什么，这样创作出来的内容才会和他们贴切，但又与我们的生活息息相关。”

幸好长得一副“娃娃脸”，又有一颗未泯的童心的陈之财，年前也曾因《我的小红点》化身为“讲古佬”到幼儿园讲故事，让他有机会接触年幼儿童，从中了解他们。

提及到幼儿园讲故事的经验，陈之财兴奋地分享：“很开心，有些孩子已经认识‘小红点’，而每次讲完故事，或他们从父母口中知道我是‘小红点’的作者后，都会跑来拥抱我。”

问他，会找一对儿女合作？

“或许会，我的每个项目，都会尝试拉他们一起来创作。”

女儿谈恋爱 曾感“失落”

21岁女儿陈一心与小帅哥崇喆恋情曝光，陈之财曾一度感到失落。

认识陈之财多年，记者看着他和向云的一对儿女成长，也知道之财把女儿捧在手心照顾，是个二十四孝的父亲，女儿而今交男友谈恋爱，记者问他适应了吗？接受了吗？

之财说：“刚开始，我的心好像被切了一块肉，感到失落。”

不过，经过一段时间的观察，之财说崇喆是个优秀的男生，女儿一心也随着年龄的增长，让身为父亲的他渐渐地感到儿女已经长大，也成熟了，所以他也慢慢地放下心中的不舍。