再见·我的初恋

On Your Wedding Day

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

主演：朴宝英、金英光。一个只看着一个女人的“纯情男子”与猜不透内心想法的“初恋女子”，经过长达十年的磨合，从心碎争执、失恋痛苦到重新恋爱，不断重复纠缠的爱情故事。

乘风破浪的姐姐 S1（首播）

U频道 晚上7.00

节目邀请30名年龄在30岁以上的女艺人，通过封闭式训练和比赛，最终由全民投票选出7名女艺人，组成全新女团。

奇迹 The Canton Godfather

e乐（新电信Ch11/501）

下午3.15

郭振华（成龙饰）阴差阳错做了帮派大哥，他发觉是街边卖花的玫瑰夫人（归亚蕾饰）将好运带给自己。郭振华决心带领黑帮改邪归正，还与红歌星杨露明（梅艳芳饰）成为爱侣。玫瑰夫人为了让在外地的女儿安心读书，假称自己身份高贵，郭振华出于感激帮助玫瑰夫人圆谎，由此引发连环笑料……

世界一级方程式锦标赛： 英国大奖赛

Formula 1 Pirelli British Grand Prix: Main Race

Fox Sports（新电信CH114）

晚上8.00

1950年，第一场一级方程式世界锦标赛在银石赛道（Silverstone Circuit）举行。急转的弯道对车手们构成挑战，典型的英国天气更增添难度，今年谁能在这赛道上称霸？

第三布局尘沙惑

Trinity Of Shadows

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

第11、12集。大东绑架梓薇，梓薇虽然成功逃跑，却意外成了杀人嫌疑犯。启逍一直默默协助梓薇，他们察觉到谁是幕后主使者。