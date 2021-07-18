《刑侦日记》角色性格复杂 惠英红：我演得不错

在《刑侦日记》中的神级演技备受赞赏，惠英红受访时说：“看到自己的演出片段时觉得‘嗯！演得不错！”看来对自己的演出相当满意。

香港TVB及优酷合制的惊悚侦探剧《刑侦日记》目前在热播中，虽收视和口碑不如预期，但主演惠英红和王浩信演技备受肯定，惠英红秒变脸的功力更是让观众不寒而栗，印象深刻。惠英红接受《联合早报》访问时说角色在不同环境中被带出六种性格，拍摄过程相当辛苦，“但因为角色写得很好，所以演的时候也感受到乐趣。最大的乐趣是可以挑战高难度角色，满足感则是看到自己的演出片段时觉得‘嗯！演得不错！’”

她在剧中有许多情绪陷入歇斯底里的戏，让她印象深刻的是大结局中，角色出现幻觉和幻听，情绪崩溃地坐上天台围墙上的那场戏，“我本身有惧高症，天台围墙很窄，我要挑战自己爬上去然后坐在那里，还演了那么多个小时的戏。拍的时候不觉得怎么样，但看回放的时候就开始觉得怕！”

把自身经历融入角色

惠英红过去曾透露自己在低潮期曾患上抑郁症，这次在揣摩剧中人物时也把自己的经历当作参考。问及是否会因此入戏太深，她说：“我不会把角色和生活混淆，所以不至于因为演了沉重的角色而无法抽离。”

她强调从一开始拍戏就非常清楚不能把角色带进生活中，因此即使是饰演杨碧芯如此复杂的角色，下戏后情绪也不会被影响。

赞王浩信勤奋专注

这是惠英红第一次和王浩信合作，但她对王浩信评价甚高，认为他是很勤奋又专注的演员，“之前我看过他几部戏，我觉得他是同辈演员中表现特出的一个。”

她说，当初知道要跟王浩信合作时觉得很放心，“他的角色有难度，如果拿捏不好，或者功力不够的话，会直接影响我。”

惠英红与姜皓文、袁伟豪继《铁探》之后再合作，默契依旧，“我和姜皓文合作很多次，彼此很有默契。袁伟豪其实也经验老道，大家互相交流时得心应手。”

王浩信难忘人格“被杀”

王浩信在剧中游走在不同人格之间，挑战瞬间转换个性，难度颇高。他接受访问时谈及印象最深刻的戏，“妈妈（惠英红）要杀死我的人格的戏让我印象最深刻。”此外要瞬间转换人格的演出也让他历历在目，“要以高度的集中力和能量去演，所以会感觉很累，但是最大享受是有一班好的演员、团队和导演等，和热血的团队一起制作《刑侦日记》，是我拍摄过程最享受的地方。”

《刑侦日记》星期一至五晚上9时30分，可在翡翠台（星和娱乐Ch838频道与新电信电视Ch511）、Hub戏剧首选（星和娱乐Ch860）、Go Select观看；也可在TVBAnywhere+收看。