拍恩师遇车祸亡戏 张慧雯全天感难受

今年（2021年）2月凭中国超夯剧《山河令》晋级流量小生的龚俊有新剧推出，他在热播中的救援情感剧《你好，火焰蓝》中变身帅气的消防站副站长霍言，与“谋女郎”张慧雯饰演的急诊科医生晏蓝前线救援，一同经历生死离别。

27岁的张慧雯毕业于北京舞蹈学院，2013年获知名大导演张艺谋相中演出电影《归来》中的丹丹一角，她继而进军小荧幕接演2017年电视剧《琅琊榜之风起长林》《暮白首》《有翡》等，由她与龚俊挑大梁的24集《你好，火焰蓝》本月（7月）8日于优酷首播。

张慧雯受访时提及自己是感受型演员，在拍摄期间必须相信自己就是急诊科医生晏蓝，才能呈现角色处于的状态。她说：“我希望大家能通过角色来认识我，可以忘掉张慧雯这个人。这就是我想达到的一个目标吧，因为我想通过角色跟大家传递一些想法。”

谈及《火焰蓝》中印象深刻的戏时，她提到一场视如父亲的叶教授车祸去世的戏。剧情讲述医疗队遇山体滑坡，叶教授所在的车辆翻车，晏蓝眼睁睁看着恩师重伤倒在面前却无力挽救。

她说，那天导演集中在一天内拍摄所有重场戏，“当时我觉得整个天都暗下来了，就那一天我觉得特别难受。以前拍完走的时候我都会很开心，说‘我先走啊’‘导演怎么怎么的’。那天我走的时候完全不讲话，我就觉得我在那个情绪里有点儿出不来。”张慧雯表示，当天回到房间里，仍感觉五味杂陈。

至于她在拍摄期间如何解压、调节状态？她说，工作忙起来，若在车上没人跟她说话，她一般都能睡着，笑言到哪儿都能睡，“以前拍戏的时候我站着都能睡着，就等戏的时候。所以我觉得吃好喝好睡好，然后好好工作就没问题。”

心疼龚俊等演员 拍爆破戏更辛苦

不过若要说辛苦，张慧雯认为饰演消防员的龚俊等其他演员更辛苦一些。

她透露有时爆破戏并非拍一两次就过关，如果必须重拍，爆破之后工作人员还得重新修整场景，耗费不少人力时间，因此像这样的场面往往都拍到很晚，“有时候拍完以后，他（龚俊）隔天还要早起，我看他每天早上来的时候都有点（累），不过状态挺好。”

此次是她首次与龚俊一起挑大梁，她聊起两人拍摄趣事时提到有一场互相喂吃的戏，笑说龚俊夹了一大坨面直接让她吃，她则“回敬”夹了辣椒给他。她也说，平时拍摄导演都不会直接喊卡，让演员后面能临场发挥，爱怎么演就怎么演，“很多闪光点都是在后面没有喊卡的时候出来的。反正每次都是爆笑，都是在后面才好笑！”

想演性格有缺陷角色

张慧雯向往能挑战全新或是跟自己性格相背的角色，包括性格上有缺陷或是重人格，“内心戏比较多的角色对我来说会是一种挑战。”

过去张慧雯拍摄的作品多为电影，近年多演出剧集，对此她说，电视剧和电影只是表现的形式不同，并不是说一定是拍哪个多哪个少，“就现在来说，我觉得电视剧、网剧的发展挺好的，题材也比较多一点，选择会更多。所以在目前来说比较适合，我想选择的角色就多是以电视剧、网剧为主。如果有遇到合适的电影，我也会去演。”

至于对自己影响深远的角色，她指初出道接演张艺谋电影《归来》里的丹丹让她打开演戏大门，《琅琊榜之风起长林》的林奚则让她开窍。

本地观众可通过优酷应用观看《你好，火焰蓝》。