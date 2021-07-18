本地三女星 社媒遇怪客骚扰

李佩芬、陈美心、乐轩3本地女星社媒直播遇怪客骚扰！

娱乐圈内，女艺人遭遇性骚扰事件时有发生，有的女艺人甘愿息事宁人，也有的不堪骚扰选择报警。

李佩芬每天接骚扰电话

自去年疫情暴发，李佩芬开始出席许多线上直播，不料同时也收到更多骚扰信息。

令她印象最深刻的，是曾经有段时间每天接获十多通面簿骚扰电话，情况维持了三四天左右，最后佩芬不堪骚扰把对方拉黑。

佩芬坦言，当时自己还没想到寻求警方帮助，只觉得事情还没严重到需要报警的地步。好在拉黑该帐号后，佩芬再也没有接到对方骚扰电话，事件也就此平息。

恐吓乐轩要毁她容

乐轩从去年8月起开始不断收到性骚扰简讯，给她造成不少困扰。对方不仅给她发色情图片、讯息，还在她的贴文留言辱骂她是狐狸精，甚至恐吓扬言要划破她的脸。

可怕的是这类留言有时高达300条，都是出自同一人，最后还要出动经纪人帮忙删除留言。

乐轩多次报警，但对方还是不肯罢休，后来还在评论区公开她的住家地址，导致乐轩有一段时间只敢走后门，怀疑有人在监视她；最终乐轩决定搬家。

近日，乐轩将出席宣传活动，她担心这位男子将现身活动现场。为了确保自身安全，她也透露，活动当天会有保安人员确保她的安全。

陈美心被跟踪送礼

本地选美冠军陈美心也曾遭遇骚扰。美心回忆，事情发生在大概6年前的一次户外演出，演出结束后，一名陌生男子上前要求与她合影，之后便开始通过社交媒体不断私讯她、追踪她身边的朋友。

当时美心时常会光顾一家美发院，一日她再次光顾美发院时竟莫名收到礼物和卡片。原来，那名男子查到她时常光顾这家美发院，于是开始通过美发院送礼物给美心。当下美心十分害怕，不敢收下礼物。

又过几日，男子再次给她传简讯。“那次他给我传简讯的语气很激动，让我有点害怕，感觉到安全受到威胁。”后来，美心得知自己的朋友也收到类似的简讯，于是决定报警。

报警后才得知，原来这名男子是有骚扰前科的，美心庆幸自己报了警，希望不要再有人遭到骚扰。