自嘲不擅卖东西 刘玲玲否认转当房产经纪

疫下演艺表演大幅度减少，收入急跌至25%，有传歌台天后刘玲玲转当房产经纪？她笑着否认：我哪里会“卖”！

疫情导致生活吃紧，不少艺人另辟出路，当中天后刘玲玲被盛传开始在“卖房子”，记者闻讯致电求证，玲玲愕然表示：“没有啊，不是我，我哪里会卖？！当房产经纪要先考取合格执照才行。”

她自嘲卖东西“不厉害”，即使做直播也少带货，导演梁志强说过直播榴梿最好卖，玲玲回说：“一开始建彬就游说我去卖榴梿了，说‘很好赚’，但我没卖。”

没转当“榴梿天后”背后的原因是，她每次去买榴梿，3盒总有2盒肉质差，感觉被“偷龙转凤”，个人体验不佳，人生来到这个阶段，玲玲已有过尽千帆的气度，“不是我的钱也不会入我口袋，一切随缘吧。”

除了演艺才华，玲玲拥有美发技艺，常热心为病人义剪，她坚守歌台演出，若有一天从舞台退下，信誉良好的她除了可为商家当物品代理商、当美发师，或也可卖小吃，像罗惹、娘惹金杯、薄饼，“只要努力，在新加坡不会饿死。”她说。

玲玲并不特别羡慕人家赚得多，这些年经历太多风浪，早已处变不惊，况且她挨过苦、懂得节约开支，疫下过日子能省则省，每个月省下50%开销，撑过明年再说。



下星期六（7月24日）晚上8时30分直至11时，玲玲将连同新马一票艺人，响应马国“白旗行动”，在线上参与“江湖救急群星献爱心”，为马国义演筹款，筹款目标指向100万马币（32万新元），有意捐赠善款者可通过ME Event Entertainment Pte Ltd ，Paynow to UEN ：201600158K。

歌迷看歌台 打消轻生念头

说到与马国的渊源，玲玲的双亲都是马国人，当年来新注册结婚，在新加坡生了她，玲玲三四岁时曾回到马国甘榜与阿嬷住，6岁才回新念小学，目前仍有逾50亲戚在马国。

提到马国白旗行动，玲玲透露自己跟马国的佛光山有联系，听师父说有信徒经济拮据，庙宇还赐予食物，她闻言心酸：“这时候新马应互相关照，马来西亚现在是求助无门，‘封城’封了那么久，小市民活得很压抑，自杀个案不少，唉，因为疫情我也赚得少，捐赠能力也减弱了！”

玲玲义演将高歌《世界真细小》为马国贫民打气。

公众人物的影响力不可小觑：“记得当年有歌迷因生活不如意曾想一死了之，无意间来看到我的歌台表演，居然在那一瞬间打消了自杀念头。歌迷后来才告诉我，吓了我一跳……”