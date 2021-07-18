吴亦凡桃色风波延烧 网美爆被塞42万封口费

（综合讯）吴亦凡被爆私下汇款“灭火”，网红都美竹晒出转账记录，也曝光吴亦凡团队开出三条件，愿给200万人民币（约42万新元）封口费！

30岁的中国男星吴亦凡连日来陷入桃色风波，被19岁的网美都美竹爆料以“酒桌选妃”方式欺骗未成年女孩，女方受访时扬言会思考要用诈骗或诱奸提告，声称已告知警察，不过，整起事件尚未起诉。

都美竹近日再爆料，晒出与疑似吴亦凡工作人员的微信对话记录。对方要求协商，并提出以金钱补偿，都美竹要求800万人民币（约167万新元）被拒，双方最后协商200万人民币（约42万新元）。从对话记录中可见，吴亦凡方表明补偿安抚金的三大条件：要求都美竹删微博，承认自己的行为有一定的错误，以及保证不煽动第三方提出任何诉求。

都美竹发文解释，要求800万人民币（约167万新元）是因为包括她在内的受害者一共八人，她并非独吞金额，而是希望给其他受害者一些补偿。她透露，受害女孩中，很多人因抑郁症看病多年而没有积蓄。

都美竹提到收到对方的和解协议书，但内容让人发笑，“就算我刚刚19岁，没啥人生经历，但在一份合同里用了很多违法型文字，比如要胁，我当时就觉得不对劲。”她说，因此咨询律师，律师说这份协议根本不能生效，因为这是一份“认罪书”，一旦签了，她很可能惹上欺诈、勒索官司，最高恐面临10年以上的刑期。

不仅如此，都美竹透露，吴亦凡方表示，因为税务问题，会先给她300万人民币（约63万新元），再请她汇回100万人民币（约21万新元），她当时觉得奇怪，身边懂法律的友人告诉她，此举是为了要证明收款人是本人，且证明本人有行为能力，结合先前形同认罪的“协议书”，她很可能会被送入监狱。

都美竹晒银行转账记录

协议书中提及，“甲方”于7月11日向“乙方”汇款50万人民币（约10万新元）。都美竹晒出银行转账记录，当中一名转账20万人民币（约4万新元）的付款人姓名拼音“Wu Yi Fan”，正好与吴亦凡同音。另一名转账30万人民币（约6万新元）的付款人姓名为“Wu Stacey Yu”，有网民指，这是吴亦凡妈妈吴秀芹加拿大护照上的名字，且2014年于香港注册的凡世星睿文化也是用这个名字，引发网民议论纷纷指“如这都不算锤（证据），还有什么好期待”。