Fired！《Space Jam：A New Legacy》演员请导演开除其他演员？

1996年，你几岁？

当年其中一件最轰动娱乐圈的事，就是美国著名篮球员乔丹（Michael Jordan）拍电影了，而且还是创新与Looney Tunes的卡通们联手演出，期待值爆表。

电影推出后引发热烈讨论，反响也非常的好，可以说是一代人的集体回忆。

2021年，这个集体回忆有了一个延续的机会—— 华纳兄弟推出《Space Jam：A New Legacy》，这次找来另一位美国著名篮球员LeBron James，并尝试在新科技的协助下再创经典。

而当年曾是观众的Sonequa Martin-Green，这次饰演LeBron James的妻子Kamiyah James，在电影中展现温柔同时刚强的一面。她表示，当年的《Space Jam》在自己家乡轰动一时，所以这次能接演角色也是一件大事。她觉得新剧本拿捏得宜，将1996年的经典完美延续到2021，所以能参与其中特别开心。

另一位声演Speedy Gonzales的演员Gabriel Iglesias表示，当年的《Space Jam》就曾经到自己学校对面的棒球场取景。当时他的朋友们甚至还是看台上的观众（临时演员），所以电影推出后一众人特别兴奋，只为一睹自己生活的场景出现在大银幕的画面。

如果能演出/声演另一个电影角色，他们俩做何选择？为什么Gabriel会让导演开除其他演员？

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