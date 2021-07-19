对话遭窃听？《黑寡妇》姐妹的日常对话出现在电影中！

《黑寡妇》（Black Widow）正式上映，粉丝们喜爱的酷女黑寡妇Natasha公开成长经历，并在电影中与妹妹联手抗敌！

电影故事始于1995年，当时来自俄罗斯间谍团体的Alexei和Melena假扮一对正常夫妇，并“育”有一对女儿——Natasha和Yelena。Alexei在成功获取机密文件后带领大家逃离回到总部Red Room

，两个女儿也被分别带走。

时间快转到2016年，Natasha成为Avengers一员，而Yelena也成为杀手之一。Yelena在一次行动中被某种气体击中，才恍然大悟过去一直被组织控制意识，于是开始策划反击。她知道自己无法单独行事，于是找上失联的“姐姐”Natasha、“爸爸”Alexei和“妈妈”Melena，计划将组织捣毁。

记者线上参与联访，问到饰演Yelena的演员Florence Pugh关于她和剧中姐姐Scarlett Johannson，在现实中谁比较像姐姐，哪个像妹妹。Florence大笑表示，自己肯定比较像妹妹，原因很简单—— 她气Scarlett的机会比Scarlett的高，比较像会欺负姐姐的妹妹。

“每次欺负她她都笑，我会当作她乐在其中，于是又继续欺负她”

她表示，在片场需要快速与另一个演员培养感情，而最棒的状况就是这个人是你确实想要聊天与相处的对象。“Scarlett就是这样的一个人”，Florence受访时表示。

两人情同姐妹 日常对话被纳入剧本？

两人的好感情也被周围的工作人员看在眼里：其中一些在电影中的对话和相处场景，竟然就来自两人私底下的相处，被眼尖耳明的编剧纳入剧本中。

电影中也有不少两人展现好感情的画面，若你是Disney+用户，现在已可在平台上以付费方式观看《Black Widow》。若你想在大银幕上感受震撼场面，各大电影院皆已上映！