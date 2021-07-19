田铭耀刘子绚想当“冤家”

（本地讯）最新一期的《优1周》封面人物是本地荧幕夫妻档——田铭耀和刘子绚。两人结婚四年，越活越像好朋友，夫妇俩期许接下来的生活，继续分享、陪伴、学习。两人最近在喜剧《卧虎藏鬼》合作，他们说如果有机会再合作，想演一对有更多火花的冤家！有关两人私下的精彩互动，请翻阅本周的封面人物故事。

其他精彩内容有：苏格兰女星Karen Gillan（凯伦吉兰）和香港男星周柏豪的独家访问；介绍韩剧“Penthouse 3”（《上流战争》第三季）和中国浪漫校园剧《我和我的少年时期》；“欧洲杯2020特辑”为大家分析大决赛和其他点点滴滴；本周介绍四川豆花饭庄主厨推荐的四道川菜食谱；与读者分享冠病自助检测仪的九大须知，旅游带大家到日本本州北陆地区的富山县（Toyama）一游。

第815期《优1周》在各大超市及便利店均有出售。也可下载Magzter应用或到Magzter官网：bit.ly/2vquAMY购买。

本期送礼：

Warner Bros. Singapore送出5份《怪物奇兵：全新世代》（Space Jam: A New Legacy）电影礼包（包括LeBron James绒毛玩具、LeBron James造型玩具、成人汗衫、水壶、Bugs Bunny绒毛玩具）。