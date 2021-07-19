前女友们纷纷有动静 都美竹要跟吴亦凡讨回什么？

吴亦凡的桃色风波越演越烈，继首个提正式指控的都美竹之后，又有前绯闻女友们一一现身。

林西娅：七年，正义？拿来吧你

29岁的林西娅18日晚发文：“七年，正义？拿来吧你。”被中媒解读为她要向吴亦凡讨回公道。

林西娅是吴亦凡的首个绯闻女友。（互联网）

据说她是吴亦凡在韩团EXO时期的首个绯闻女友，两人都在韩国当练习生，过后交往，她曾发一张吴亦凡的侧脸床照，以及双方的聊天记录。可那时吴亦凡太火了，公关也强，一时之间，所有的舆论都指责林西娅蹭热度。在网民的疯狂谩骂及网络暴力下，自身患有慢性疾病的林西娅，最后没能从韩国出道。

林西娅曾发吴亦凡的侧脸床照。（互联网）

林西娅因病回中国治疗，被吴宗宪看中签到旗下，成为女团“石锅拌饭Bibimbob”一员，后来在2010至2014年间演过多部大陆影视作品，还成为黄子韬的师妹，可惜事业始终没有起色。这么多年，她遭遇的网络暴力从未停止，直到去年，她还公开回应关于吴亦凡的事，陈述自己这几年因此让事业遭遇毁灭性打击。

秦牛正威重新置顶交往澄清微博

同样是18日晚，女艺人秦牛正威重新置顶了两年前她否认与吴亦凡交往的澄清微博，发文：“一直很尊重吴老师，没交往，没视频，没故事。”

秦牛正威凭古装宫廷剧《延禧攻略》出道。（微博）

2019年，秦牛正威被拍到与吴亦凡牵手，疑似恋情曝光。据说当时是吴亦凡主动牵的手，被拍到后她却被骂“心机女”，吴亦凡反而被当无辜。不过，有分析指她当年放软身段，因此没有被毁掉人生。有中媒解读，她现在的微博动作似是在为自己叫屈，无形之间又像是踩了吴亦凡一脚。目前评论区有不少网民为当初误会她向她道歉了。

秦牛正威曾被拍到与吴亦凡牵手，疑似恋情曝光。（互联网）

23岁的秦牛正威2017年参演古装宫廷剧《延禧攻略》出道，去年参加爱奇艺女团青春成长节目《青春有你2》。

都美竹：希望我是最后一个受害者

19岁的大学一年级女学生都美竹不是第一个爆料吴亦凡私生活的女人，但却是效应最大的，目前事件持续发酵。

都美竹是爆料吴亦凡私生活的女人中效应最大的。（互联网）

她公布了几则转账记录等视频资料，内容疑似吴亦凡方寻求私下和解，试图用金钱收买证据。她接受中国网易娱乐专访说，她收到50万人民币（约10万新元），但当天就退钱了。她也说她不害怕被起诉，“因为我知道，我不是一个人在战斗。”又说：“他不会起诉的，要起诉早起诉了。”

都美竹之前称有七个女生和她有类似遭遇，但“现在远超这个数字”，当中还有未成年人，又称对方手上有证据。她说她就是想戳破吴亦凡的面具，不让任何人再受到伤害，“我希望我是最后一个受害者。”

“被灌醉的晚上”

她也公开了许多和吴亦凡相处的细节，指控吴亦凡方的人以工作面试为饵，诱她上了车，她才知道是去吴的家。他家当时除了他之外，还有他的经纪人、他的表哥和一个音乐制作人，以及两个和她一样年纪的女孩。她说她的手机被没收，后来找机会上厕所，才偷偷拿回手机。

她向姐妹求助，被吴的经纪人发现，对方说，要是不玩得尽兴，吴会生气，吴在娱乐圈地位很强，她以后做演员，他和几大平台交代几句，全网就能封杀她。又说如果她做MV女主做得好，可以和吴一起拍剧，甚至签约吴的公司。

当时只有17岁的都美竹，于是被拉回到客厅，然后几个人包括吴给她灌酒，她不敢反抗，没多久就不省人事了，再起来的时候已在吴的床上。

都美竹说：“我当时大脑一片发蒙，在床上盯着天花板呆了好一会，才敢相信。”

“吴在我旁边，还没醒，我当时都不会生气了，只是不知道该怎么办，吴从来不戴套，不光是我，和别人也一样。我当时立刻想穿衣服跑，但没想到一出门，他表哥在客厅睡觉，他表哥一直没走，那是我和他在一起唯一一次他表哥一宿没走的情况，我后来想过，那是他害怕我醒来去报警。

“我走回卧室，站在床旁，站了好一会他才醒，他醒来就问我干吗站着，又拉着我躺在床上，我当时都没有思考能力了，他说他会对我负责，照顾我一辈子，过年带我去见他妈，而且他表情很真挚，和他电影里的不同，在生活中，最起码那一天他是影帝。”

“发生关系后的交往”

都美竹称自己不是吴的粉丝，和他发生关系之前，他的歌曲她都没听过，也没怎么看过他的综艺节目或电影。

她说，后来吴亦凡有空回北京才会找她，两人在一起会看电视、看电影、聊天，一般不出去。两人如果喝酒或进卧室，他都不让她带手机。

今年3月，她发消息吴亦凡开始不回，也不经常打电话了，“不再每天早安晚安了”。之前他说要给她资源，也都没有实现。

说到印象中的吴亦凡，她说：“他有的时候傻得可爱，是一个妈宝男，貌似高冷，但情商很低。”又说他活在自己的世界。

被问及吴亦凡谈恋爱最大的感受是什么，她说：“最大的感受就是以后再也不想谈恋爱了。”至于恨不恨吴亦凡，她坦承：“我恨他，我恨得牙齿痒痒，我更恨自己，恨到想自杀。”

“事情能不能有公道”

都美竹想要一个什么结果？“我想要的结果很简单，他要给我道歉，并且对发生在我们身上的事做一些解释，因为有很多他的行为，至今我还没爆出来。同时，我也很好奇，一个人，为什么成为顶流后，就变成了这样？是变成顶流的人都这样，还是这样的人才能变成顶流？我希望全社会有反思。

“我第一在意这件事情到底能不能有个公道；第二我在意到底有多少受害者，我一直认为自己很可怜，但认识他们之后，才发现原来有比我更加可怜甚至可以说是悲惨的；第三，我现在对自己的人身安全，家人安全有担心，有顾虑；第四，我也会考虑事情发展到今天，我作为一个虚岁19岁的女孩，未来要怎么走，还会不会有男性接受我，我未来会不会被羞辱。”

都美竹说，她的家人了解她的情况，也表示心疼，母亲总觉得因为单亲家庭而对她有亏欠，对她尽可能的支持，最开始她说算了，就当遇人不淑，但后来看她的状态，她又觉得让她放手一搏，但同时也要她注意安全。