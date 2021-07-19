裕廊渔港现感染群 “卖鱼哥”王雷：没影响货源

为阻断冠病从裕廊渔港传播，政府昨天（7月18日）下令所有巴刹的鱼贩暂停营业接受冠病检测，鱼货供应受关注。

未知“卖鱼哥”王雷情况如何，记者昨午联系上他，他感叹不已，直说很同情鱼贩，疫下生存不容易，但停业对自己并无任何影响。

“我没跟裕廊渔场拿鱼，冷冻货源来自印尼与马来西亚，活海鲜跟林厝港渔场合作。”王雷说。

同样卖鱼，但王雷经营的是网卖，消费者是网客，考虑安全防疫，送货与顾客“零接触”。

王雷将于本周六（24日）晚上8时30分直至11时，连同新马一票艺人，响应马国“白旗行动”，在线上参与“江湖救急群星献爱心”，为马国义演筹款，筹款目标指向100万马币（32万新元），有意捐赠善款者可通过ME Event Entertainment Pte Ltd ，Paynow to UEN : 201600158K。

王雷说：“本地艺人公会会长建彬一开口，我马上答应。”

新马两地捐赠过万包物资

问起义演歌曲，王雷笑说将唱自己的招牌《卖鱼歌》，他出身草根阶层、试过口袋空空的惶恐日子，对民间疾苦感同身受，打从疫情来袭，他便积极呼吁做善事，帮助低下阶层贫民。

“自从当网卖赚了马国人不少钱，他们日子过得那么吃力，我应该努力回馈，去年10月就开始积极捐赠物资......”王雷社媒呼吁网民群策群力一起行善，至今捐赠7500包生活物资给马国贫民，物资计有干粮、面食、咖啡粉，罐头、蘑菇、沙丁鱼等等，一包约50马币（16新元）。

对于本地低收入者也不曾忽视，王雷捐赠9000包日用品物资，跑了10个地区派发物资，他说：“接下来可能用超市优惠券取代，方便受惠者购买自己想要的生活用品。”

他希望采取1对1的方式，鼓励网民一起为疫下日子难过的朋友加油打气，放话网民捐10元、他同样捐10元，靠一己之力太单薄，希望团结民间力量，积少成多，以行动送暖，透露已收到港台甚至澳洲网民响应捐赠善举呢！