疫情影响 王昱清搁婚事

婚事受疫情影响暂时搁置，王昱清与未婚妻现忙事业！

王昱清于前年公布与Norah的恋情，交往至今，王昱清早已改口喊Norah“老婆”，恋情早已稳定，不过二人何时正式注册办婚礼？

王昱清告诉记者，其实疫情前他曾与Norah讨论过婚礼一事，结果疫情暴发就暂时搁置，决定疫后再做打算。

不过王昱清还是透露，“她（Norah）希望婚礼越简单越好。” 受疫情影响，不仅是婚礼遥遥无期，就连度蜜月都需要从长计议。当问起王昱清是否有理想的度蜜月去处时，他笑言：“现在只能去乌敏岛Pulau Ubin咯！”

而今王昱清正与未婚妻Norah一同做生意，二人夫唱妇随忙事业。

二人共同开办了一家公司负责推销保健品，身为艺人的王昱清有时还会受到客户邀请担任代言人。

没能参演《卧虎藏鬼》感惋惜

受疫情影响的不只有婚礼，王昱清还因疫情错过《卧虎藏鬼》拍摄感到惋惜。他表示，原本当时已经定下角色，没想到因为疫情一直延期拍摄，最后他接下《操控》拍摄工作，因而错过《卧》。

近日，王昱清刚接下新剧《哇到宝》，原定下个月开拍，但他担心拍摄又会延迟。王昱清在新剧中饰演一名父亲，角色有感动到他，因此他表示，“希望大家都乖乖的，这样新剧才能够如期顺利拍摄。”