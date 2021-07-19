上节目揭当年豪门婚姻破裂 黎瑞恩谈女儿哽咽落泪

（香港讯）无线清谈节目《单对单》昨晚播出最后一集，48岁的黎瑞恩上节目接受主持人黎芷珊的访问，两人先后到山上玩滑翔伞以及到西贡买海鲜兼体验野外烧烤。

无所不谈的黎瑞恩被问到昔日豪门生活时笑言：“以前我也是普通人，我不可以整天让一样东西框住自己，有时我喜欢吃鱼丸烧卖，就去吃咯。（别人都说豪门很多规矩要守？）我很自由哦，别人说嫁入豪门深似海，要7点钟请安，但我又没有哦。（有报道说你家公疼你？）我做回我自己要做的事，孝顺父母做子女是必须的嘛。”

谈到2014年与曾智明离婚，结束12年婚姻，黎瑞恩坦言当时很不开心，有时候会突然掉泪，认为夫妻两经常吵架子女看到也会不开心，也承认当时婚姻已经出问题，“性格不和，他又经常到大陆工作。”

她表示子女都很支持她，让她深感安慰，并指女儿很小就很懂事，说到一半更忍不住哽咽落泪：“我生了弟弟，开完刀要回家休养，当时女儿4岁，她走过来捉住我的手祈祷，希望神赐我健康，好感动！”

昨天女儿曾凯栭（Sheree）迎来18岁生日，黎瑞恩在社交网贴上多张跟女儿的合照，感性留言女儿的出现让她学习的课题包括生命的奥秘、如何面对逆境等，“今天你已经可以拿成人身份证了，妈咪真的很开心，因为有一种脱身的感觉，希望你往后的日子能够开开心心、健健康康。”更不忘感恩称一对儿女是“两个小天使”。

离婚后曾看心理医生

黎瑞恩透露最失意时，曾看过心理医生，但由于害怕吃药，最后靠自己想通、以及好友们的帮忙走出阴霾。

她感谢梅小惠和李国祥在她最不开心的时候陪她聊天，更指保持心境乐观，竟令肿瘤也消失：“我也觉得很神奇，初时我发现有事是我突然在街上晕倒，送入医院后发现胰脏的肿瘤令我血糖只剩下2。”她说当时医生说没药吃，因此她唯一的办法是让自己开心点，“通常这些病都是憋出来的。”

虽然经历不开心的婚姻，但黎瑞恩坦言依然渴望拍拖。