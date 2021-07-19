首发声驳斥“选妃”等指控 吴亦凡：我已忍无可忍

（综合讯）桃色风波越演越烈，吴亦凡遭官媒和10多个品牌切割，今早首发声称“我已忍无可忍”，驳斥“选妃”等指控！

中国网红都美竹爆料人气男星吴亦凡以“酒桌选妃”的方式欺骗女性，包括未成年少女。都美竹昨晚（7月18日）写下2000字长文将男方罪行一一列出，甚至限他在24小时之内退出演艺圈。对此，先前仅于本月8日透过工作室发出声明的吴亦凡，今早在自己的微博回应，对于女方指控，他全数否认并表示已忍无可忍。

吴亦凡今早说：“之前没有回应是因为不想干扰司法程式的推进，但没想到我的沉默却纵容了造谣者的变本加厉，我已忍无可忍！”他还原与都美竹相识的过程，强调只见过对方一次，是在2020年12月的一场好友聚会，“没有灌酒、没有收手机、更没有她描述的各种‘细节’，当天聚会人很多，都会作证！”

吴亦凡也严正申明，从来就没有过“选妃”“诱奸”“迷奸”或“未成年”，并撂下狠话：“如果有这类行为，请大家放心，我会自己进监狱！我对自己上述的所有话负法律责任！”

吴亦凡的工作室随后发布声明指，都美竹伪造吴亦凡工作室的微信和微博账号，其后造假对话记录、恶意引导公众，对此已第一时间向公安机关报案。

桃色风波打击事业 损失或达5000万

谁是谁非，让人雾里看花，但可以很确定的是，这波丑闻已重挫吴亦凡的演艺事业和人气。吴亦凡今年5月发表新歌《翱翔》时，中国官媒“央视新闻”帮忙宣传歌曲，但网民昨天发现，这则贴文已消失。另一官媒“中央广播电视总台”旗下的音频APP“云听”昨晚也宣布终止合作，不再让吴亦凡担任“声音推荐官”，并将所有他曾参与录制的内容下架。

此外，由吴亦凡代言的化妆品品牌“韩束KANS”昨天发表正式声明解约，其他长年合作的牌子包括良品铺子、兰蔻、兹源、康师傅、立白等10多个品牌已默默将吴亦凡相关贴文隐藏与删除。有传他的代言行情为2500万人民币（约500万新元），而他受此风波影响，恐损失高达5000万新元。

都美竹再发长文指控吴亦凡

网美都美竹的动作频频，昨晚发了2000字长文，在文中指控吴亦凡经常看不起其他艺人、会说韩团EXO前成员的坏话，并透露他与女生在发生性行为时的露骨对话。

她与《网易娱乐》的专访昨天出街，爆出吴亦凡方用三种套路骗女生：假装要面试，若有年轻漂亮的粉丝就会被告知有“小型见面会”及透过曾发生性行为的女生互相介绍。

都美竹也在访问中回忆被吴亦凡灌醉过程，叙述第一次原本想逃，结果被经纪人警告“不玩得尽兴，吴会生气，吴在娱乐圈地位很强”。当年才17岁的她不知道该怎么办，就回到聚会现场被灌了几杯酒，没多久就不省人事，醒来后就躺在吴亦凡的床上，“他说他会对我负责，照顾我一辈子，过年带我去见他妈，而且他表情很真挚，和他电影里的不同，在生活中，最起码那一天他是影帝。”

谈到她声称收到的50万人民币（约10万新元）“封口费”，她说，因转账限制必须分批退还，已退还18万人民币（约3万8000新元），并准备走法律程序，堂堂正正地战斗。