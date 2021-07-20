突发文回应传闻 郑爽：没拿1.6亿片酬

（北京讯）郑爽年初被前男友张恒爆出找代孕生子后弃养的丑闻重创形象，之后一直没有表态。她昨天（19日）深夜突然发出长文，除了为代孕一事道歉，也针对片酬作出反驳，并强调愿意配合调查。

郑爽自事件曝光后便从演艺圈消失整整半年时间，她昨夜针对弃养、巨额片酬等传闻作出澄清。

针对片酬传闻，她强调：“我没有拿1.6亿（人民币，约3400万新元）片酬，我没有208万（约44万新元）日工资，税务机关已掌握我公司我个人我家人的所有财务的流动，舆论不能成为最终的结果。”

她表示，若因为她的疏忽或不专业造成错误，愿在能力范围之内进行补纳，但没有能力、也没有底气去承担所有舆论与不实消息。她强调愿意配合调查，还原事实真相，“只是请求有关部门不要对我的求助视而不见，还没有核实真相就把我定性，请求社会媒体给我一个还原真相的机会。我会用余生回报。”

此外，她不忘向张恒喊话，要求对方停止用网络对她骚扰，“也请你不要再利用孩子与我的内容，获得你在网络上的关注。我也在此说明目前我没有任何权利阻止你与孩子回到中国，双方也没有要求孩子的抚养费。希望你能在我发出警告后，执行服从法官法律的判决，不要再骚扰我。”

为代孕事件郑重道歉

针对代孕一事，郑爽则郑重道歉，“我为没有在第一时间向公众解释而深深道歉，为我代孕一事给社会带来的不良影响进行道歉，给我的监管机构广电总局、我的教育机构、我的家庭、对方的家庭、所有网友，以及深受我影响以及信任我的正版（粉丝暱称），喜爱我作品的观众，深深道歉。”

列出三重点进行梳理

郑爽表示，眼下只能抓住事情重点进行梳理，列下三点，包括：第一，不能曝光孩子，增加他们的任何风险与未来面对的舆论，第二，确保自己签署孩子相关的一切文件，否则他们将被送往社会福利机构，第三，让孩子在安全的环境下长大。

她给自己立下规矩，“对小孩不能过问增加对方录音的可能，曝光他们的出生。在疫情的前提下我不能冒任何风险，忽视疫情带来的危害。出国必然会受到关注，接引一切也即将曝光。我能做的只有忍与等待，以及法律的援助。”间接澄清自己并非对孩子弃之于不顾。她担心此事对小孩未来的影响，“在孩子面前，我拋开所有的一切，专心照顾孩子，希望敏感的孩子可以在充满爱的环境快乐成长。”