陈欣淇若“被求婚” “会公布喜讯”

去年在一次访谈中被妈妈“爆料”已有男朋友，陈欣淇表示自己目前很幸福，只是现阶段还不打算公开男友。

今年29岁的陈欣淇，有男朋友不足以为奇，不过陈妈妈似乎有点心急。欣淇说：“有时她（妈妈）会跟我提到以后结婚生子怎么样怎么样的... ...我就会让她打住。”

享受单身 只等戒指

她坦言，眼前自己暂不会考虑结婚生子，希望趁单身可以多留点时间给自己，享受生活，比如疫后出国玩、去潜水等等。

不过陈欣淇也表明，如果“有戒指”的话，情况就不一样了，她会马上向大家公布喜讯！

不怕社交媒体遇猥琐男

根据早前整理的本地艺人TikTok排行榜中，陈欣淇的排名仅在林俊杰之后的第二名，坐拥10.6万（如今10.8万）粉丝。陈欣淇笑言：“我以为我是第一的，不过输给林俊杰我心服口服！”

她说，每位TikTok用户都是用心拍视频，每部作品都值得被肯定，因此大家没必要在意排名，也不该利用它来骚扰别人。“社交媒体像是一个双面刃。”

陈欣淇认为，社交媒体既是一个让大家展现创意的平台，同时也是一些变态的“作案”工具。

陈欣淇想起童缤毓日前在直播中遇暴露狂一事，表示自己也曾遇到类似性骚扰的事件。曾有人在私聊中将私处照片发给欣淇，不过她并不害怕，甚至觉得对方可悲，她说，“我相信很多女艺人应该都遇到过这样性骚扰，那些人的举动目的是让我们感到害怕，借此引起大家的注意。”

因此，每当陈欣淇遇到这类猥琐男，都会将对话内容公开，将其“公开处刑”。

“没想到公开以后，这些人还真的不敢再继续私讯了。”