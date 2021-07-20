《声梦传奇》总决赛　炎明熹三料冠军 曾志伟 : 像梅艳芳

（香港讯）TVB歌唱选秀节目《声梦传奇》决赛昨晚在电视广播城举行，最终“传奇新星”、“观众热选大奖”及“专业评选大奖”3奖都由炎明熹（Gigi）一人夺得！

经过多月训练及筛选后，终极5强炎明熹、姚焯菲（Chantel）、锺柔美（Yumi）、何晋乐（Rock）及冼靖峰（Archie）施展浑身解数。

昨晚的决赛分两回合进行，5强学员锺柔美、冼靖峰、姚焯菲、何晋乐和炎明熹（Gigi）在首回合先后独唱《第四晚心情》、《我怀念的》、 《爱很简单》、《冲口而出》及《领悟》。

结果Archie在25名专业评审中得最高分19分，Yumi和Gigi同获17分，Chantel则16分，而Rock只得4分，是全场最低，更被评审之一新加坡音乐人陈奂仁批评他大失败选错歌，唱功得陈奕迅七成，又表现紧张。

而Yumi跳唱及Archie自弹自唱均获赞赏，Gigi投入唱《领悟》时激动落泪，台下不少人都被感动到哭。

冼靖峰无缘晋级最后两强 网民怒轰

赛前被视为“黑马”的Archie在首回合中获得最高分，但却要综合观众的投票，最终以17.6分不敌大热Gigi（获33分）与Chantel的25分，无缘晋级最后两强。大批网民纷纷灌爆TVB官方网页，指赛果不公，留言道：“全场最高分，一到投票就输了！”、“Archie不进第二回合，很不公平！”

昨晚的总决赛，莫文蔚受邀出席为5强打气，资深歌手苏永康则担任星级评审。

冼靖峰获现场专业评审给予最高分，想不到首回合已被淘汰。（网络）

曾志伟称会给《声梦》15名学员机会，安排他们拍剧及举行演唱会。 （网络）

15名学员有望拍剧开演唱会

Gigi独揽3大奖，曾志伟说，她像梅艳芳。赛后，曾志伟接受香港媒体访问时表示，他看到票数都预计Gigi会得多个奖，并认为她像梅艳芳，很淡定，又有把好声音，是注定吃这行饭，且又尊师重道，

此外，曾志伟也说，虽然《声梦传奇》告一段落，但会给予15名学员机会，安排他们拍摄剧集《青春的我》，预计在8月尾开拍，而15名学员也会在8月举行演唱会。