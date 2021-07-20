姚彣隆携手陈泓宇 儿童院老人院送暖

马来西亚疫情严重，艺人姚彣隆发起送暖行动，与陈泓宇及数名新加坡朋友一起“有钱出钱有力出力”，送食物和用品到马国的儿童院及老人院等机构。

姚彣隆自去年（2020年）5月回马来西亚与家人团聚后，转眼已超过一年时间，他早前受访时透露在新山的餐厅“新煌亭”因为疫情而暂时关闭。他昨天接受《联合晚报》访问时透露，餐厅目前重新开门做生意，但只做外卖。问他生意还过得去吗？他无奈地说：“过不去啊！但是有多少做多少，至少让员工有工作，但开门营业的收入，仍无法抵消每月的亏损。”

虽然生意在“疫境”下挣扎，姚彣隆仍心系其他生活受影响的马国人，他的餐厅早前每日送出50份爱心饭盒，后来得知这样做会违反政府条例，因此马上停止。

不过，姚彣隆继续以其他方式送暖，发起捐款送物资到儿童院和老人院等，他说：“泓宇看到我的呼吁也想参加，他和其他五六个新加坡朋友捐款，再由我去买东西送出去。”他透露筹到的金额约马币一万多（超过3200新元），“因为涉及到金钱，所以我只接受熟朋友的捐款，有些网友联系我说想捐款，都被我婉拒了。”他用所筹得的钱买了米、白糖、饼干、尿片和口罩等，“目前已经送了几次，手上还有一笔钱，所以我会继续做下去。”

面簿直播卖货 姚彣隆：起初不习惯

姚彣隆上个月（6月）5日设立“古拉”（取Good Luck谐音）在面簿直播卖货，货品包括口罩和纸巾等。

他与另一马国直播主一起直播，坦言还在摸索中，“对我来说是很陌生的领域，直播卖货和演戏很不同，不能重来，还很考临场反应，一开始很不习惯，但现在慢慢适应了。”

他目前没有回新加坡工作的打算，“虽然想念拍戏工作，太太也鼓励我回新加坡，但我担心万一回不了马来西亚，家中有老有小，我实在放心不下。”

陈泓宇打气：勇敢活下来

谈到捐款助人，陈泓宇受访时低调地说：“我其实只捐了一点，想说能帮就帮。”

同为马来西亚人的陈泓宇身在新加坡，却心系家乡的同胞和家人，眼见许多马国人因为疫情快熬不下去，他心疼地说：“艰难的时期大家生活都不容易，但生命宝贵，什么问题都可以解决的，只要你勇敢活下来。”

他看到最近一则马来西亚的父亲拿着扑满去买奶粉的新闻，更是觉得心酸，“当时在店里的其他人不论种族都掏钱出来，我看了很是感动。我发觉现在是穷人在帮助穷人，这是不对的，应该是有能力的人来帮助穷人才是。”