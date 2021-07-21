渣男恶女洒狗血 韩剧“恶”势力抬头

韩剧掀起狗血风，连带剧中的渣男恶女也凭角色上位。这些“恶势力”在荧幕上，让观众恨得牙痒痒，然而在现实生活中，他们的个性却与角色有巨大反差，非但没有被观众唾弃，反而吸睛圈粉。

聚焦上流社会“怪兽家长”的韩剧《天空之城》，2018年11月播出时，以狗血剧情掀起全民追剧热。剧中“魔鬼家教”金瑞亨的精湛演技赢得盛赞，并成功甩掉“万年女二”命运，她之后在《无人知晓》和《我的上流世界》（Mine）皆担正女一。