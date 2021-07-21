渣男恶女洒狗血 韩剧“恶”势力抬头 订户 来自 / 联合早报 文 / 罗瑱玲 发布 / 2021年7月21日 5:00 AM 严基俊、金素妍和金瑞亨的渣男恶女角色堪称经典。（Channel ONE提供／互联网） 字体大小: 小 中 大 韩剧掀起狗血风，连带剧中的渣男恶女也凭角色上位。这些“恶势力”在荧幕上，让观众恨得牙痒痒，然而在现实生活中，他们的个性却与角色有巨大反差，非但没有被观众唾弃，反而吸睛圈粉。聚焦上流社会“怪兽家长”的韩剧《天空之城》，2018年11月播出时，以狗血剧情掀起全民追剧热。剧中“魔鬼家教”金瑞亨的精湛演技赢得盛赞，并成功甩掉“万年女二”命运，她之后在《无人知晓》和《我的上流世界》（Mine）皆担正女一。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 渣男 恶女 韩剧 严基俊 金素妍 金瑞亨 朴海俊 李贤旭 成勋 宋江 韩智贤 penthouse 韩流 观众大声说 上周票房