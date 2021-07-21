他被逐出境还是她坐牢？吴亦凡风暴的可能结局

一个说：“就目前我手里的东西，已经可以最少送你十年牢饭！”另一个说：“如果有这类行为，我会自己进监狱！”

你到今天应该已经知道，前一句是19岁女大学生都美竹说的，后一句是中国顶级流量偶像吴亦凡的回应。都美竹就是这次风暴中的女主角，她指控吴亦凡迷奸自己，还包括诱奸多名年轻女生，其中有未成年少女。

真相到底为何？有中国媒体请律师分析，受访的律师给出了两个结局方向的答案：吴亦凡被驱逐出境，或者都美竹坐牢。

其一：如果吴亦凡真的像都美竹控诉的那样，牵扯到很多不堪的事情，那他必然会受到法律的严惩，尽管他是加拿大籍，但只要犯错行为发生在中国境内，他将逃脱不了中国法律对他的制裁，最大的可能是被驱逐出境。

其二：都美竹这些天持续不断地在网上放料，已经引起轩然大波，如果最后她提供不出来强有力的证据，能够证明她在网上控诉吴亦凡的那些细节，那都美竹将会因为诽谤罪，面临三年以下的牢狱之灾。

如今，都美竹已停止发声，她以“情绪、精神状态不稳”为由，暂时神隐，吴亦凡则发布声明，全盘否认都美竹的所有指控后暂无下一部动作。双方都称交由律师来解决事件。

都美竹以“情绪、精神状态不稳”为由，暂时神隐。（微博）

已报警但双方都在虚张声势？

事件发展至今，中媒分析总结出三点：

1）当事人称已报警，可以理解为警察知道这件事了，但不等于正式的刑事法律程序，因为双方目前都没有展示公安部门（刑事侦查）盖章的刑事立案告知书，暂时都可以理解为虚张声势，给自己壮胆。

2）都美竹公开退还已收取费用是聪明的做法，一来它引起公共舆论，保障自己的部分人身安全；二来直接破解对方设下的法律套路，避开自己被对方以“敲诈勒索罪”追究刑事责任的机会。吴亦凡方面的所谓和解协议，据说就是之前吴秀波用过，结果让对他敲诈勒索的小三被判坐牢。

3）都美竹至今公开的微博内容，无法在事实上把吴亦凡锤死，但在商业上给予他巨大重创，让他失去手上所有15个广告代言，每个代言费逾百万新元，导致他将面临上千亿新元赔偿金。当中，LV是唯一没有直接解约，只表示暂停合作，引致许多网民跑到LV官博留言：“是要设计囚衣给他穿吗？”同时，事件已引起官方重视，对吴亦凡的封杀行动已经展开。

中媒认为，无论真相是性质严重的违法犯罪，还是对他人严重侵权的捏造诬陷，都是严肃的，有关方面须彻查澄清的重大事件。

吴亦凡工作室指都美竹的爆料是假的。（微博）

吴亦凡方澄清声明四大疑点

19日，吴亦凡方面发布的澄清声明，被指疑点重重，一方面它未盖公章，不具备法律效力，一方面是它“工作室从未注册微信号及微博账号”的言论遭网民打脸。从各大品牌方陆续宣布解约到网民持续疯狂吐槽，种种后续反应更加证实了大众对这份声明的不认可。

同日晚上，吴亦凡工作室再发声明，做出十点澄清，但有媒体结合都美竹曝光的内容来看，指出吴的澄清声明存有诸多漏洞，似含说谎嫌疑。以下是四个大疑点：

1）吴亦凡强调自己只和都美竹见过一面，那为什么他要给对方转账50万（人民币，下同）？私下打钱要么心虚，要么怕女方把事情闹大。

2）吴亦凡称都美竹多次索要巨额“封口费”，如果自己清白，为何不直接报警，还要把800万“还价”到300万？

3）吴亦凡称“凡世文化”微信及微博账号为假，聊天记录录屏也是都美竹伪造，但对于录屏中曝光的和解协议却为何未予否认？

4）吴亦凡工作室称未收到都美竹的18万退款，声明中晒出的工作人员微信头像却和都美竹晒出的退款方头像一致，又该做何解释？

吴亦凡的澄清声明被指曝露不少疑点。（微博）

都美竹的爆料一点矛盾

都美竹之前自称第一次和吴亦凡见面被灌酒，随后不省人事醒来就在吴亦凡的床上，但根据吴亦凡工作人员提供他与都美竹的聊天截图显示，被灌酒的人不是都美竹，与她的爆料有矛盾。至于真相为何，目前不得而知。

事件最新进展对吴亦凡不利

都美竹神隐后，她的姐姐李恩称，连日不断有更多的受害者纷纷联系都美竹，向她提供自己手里的证据，希望都美竹能为她们发声，让吴亦凡公开道歉，得到他应有的惩罚，原本都美竹只是在社交平台上发泄自己的情绪，没想到最后，她竟然成了寄托无数女孩希望的“正义化身”、“道德使者”。这让都美竹更加心力交瘁。

李恩透露，截至19日，包括都美竹在内，前后有九个女生，涉入吴亦凡事件，其中最小的女生只有十六七岁，她们受到了非常大的伤害，精神上非常痛苦，有的患上了严重的抑郁症，甚至有自残的倾向。

尽管吴亦凡还未被确认有罪，但是在都美竹的系列爆料中，那些针对个人情感、纠纷、道德等私人领域的，已经传遍全网，重创吴亦凡。跟着涌现的新料，如在网上曝光吴亦凡的女生已经达到40人，而且相信还会继续增加，其中曝露的信息，如猴急摸胸、要求陪睡、成年的不要等等，都足够让吴亦凡跌落深渊。有中媒已经预测，凭着这样混乱的私生活，吴亦凡要翻身，难啊！

网民整理出不完全统计的吴亦凡情史。（互联网）

还有网民把吴亦凡被爆说在床上的口头禅“我的很大，你忍一下”，用来戏谑他说：“你的新闻很大，我会忍到真相出来！”