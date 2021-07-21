入围2021“世界最美百大脸孔” 迪丽热巴、周子瑜争艳

（综合讯）国际知名电影评论网站《TC Candler》每年底都会公布“世界最美百大脸孔”，近日悄悄释出入围名单。韩国有Twice的Sana、IU入围，女团fromis_9成员Gyuri等入围。不过，最令人疑惑的是BLACKPINK团员Jisoo、Jennie和Rose都入榜，独缺去年（2020年）最高名次的亚军Lisa，或许尚未揭露也不一定。

台湾唯一代表周子瑜不负众望入围。她2019年击败来自全世界的所有竞争对手，成为世界百大脸孔当中的最美女星，让国际网友纷纷争抢谷歌她是谁。2020年，周子瑜悄悄落后三个名次，但仍获得世界最美第四名，今年能否在名列前茅，引发全台湾民众的强烈关注。

中国代表部分，来自新疆女星的迪丽热巴以美艳外表获得国际瞩目，出道短短几年就被封为陆剧女神的她，在《长歌行》当中的亮眼表现跃升亿万流量女神，这次入榜与其他女星共享荣耀。

值得一提的是，中国新生代的“宇宙少女”程潇也入围。她主领舞、副唱，新迷你专辑最近引发热潮，唱跳魅力和凹凸有致的好身材同样获得粉丝青睐，首次挤进“世界最美百大脸孔”令人感到意外又惊喜。韩国女团Everglow当中的中国籍成员Yiren，今年满20岁，青春可爱的形象同样获得观众关注。

好莱坞一票超级英雄女星也入围，包括“神力女侠”盖儿加朵（Gal Gadot），“小丑女”玛格罗比（Margot Robbie）和“黑寡妇”丝佳丽约翰逊（Scarlett Johansson）等。