《128 Circle》第二季展疫情下的小贩中心 段伟明再演咖啡叔

咖啡仔“阿财”在英语剧《128 Circle》中变成咖啡叔，段伟明8月底将出演《128 Circle》第二季，这将是他第三次扮演咖啡叔，剧集将聚焦疫情下的小贩中心。

2019年在5频道播出的英语剧《128 Circle》聚焦本地的一间邻里小贩中心，由于剧情贴近现实，受到观众喜爱。制作方Weiyu Films去年趁势推出了番外篇《128 Circle: Shaking Legs》，出品人林美领告诉记者，将于8月底或9月初开拍《128 Circle》第二季。

她透露，第一季的大部分演员都将回归，剧情则从《128 Circle: Shaking Legs》的结尾开始，最令观众期待的是，故事将围绕本地小贩中心如何面对疫情来袭。

她表示，之所以还想把这个系列拍下去，是觉得小贩中心这个场所是新加坡人熟悉的地方，发生的也都是普通新加坡人的故事，觉得还有许多故事可以讲。

至于找当年凭咖啡仔“阿财”一角走红的段伟明来扮演咖啡叔，林美领坦言并未考虑这一因素，“我们之前合作过另两部英语剧，觉得他是一个非常好的演员，他扮演一个角色会让你相信他就是那个角色。”

段伟明昨晚受访则表示，这个角色不是老年版的“阿财”，“我没有把他当成是《芝麻绿豆》中的阿财，他在剧中也不是完全以卖咖啡为主，主要是以他的生活为主。所以是两个不同的版本。”

段伟明在圣淘沙豪宅当全职管家，这也限制了他不能抽太长时间拍戏。但由于对角色心仪，虽然拍摄期长达4个月，他也一口应允，然后央求老板批假让他届时拍这部戏。

赞林慧玲懂得接戏

段伟明前段时间客串了英语剧《This Land Is Mine》，出演一名“老大”，手下有许多小弟。

他透露，虽然是“老大”，剧中发狠要砍别人的手，但没有实际的动作戏，反而是情绪戏很重，要演出愤怒、心机等。

导演夸他样子看起来就像“老大”，有那个气势，于是放手让他演。

《This Land Is Mine》由方展发、林慧玲、马艺瑄等人主演，剧中和段伟明有对手戏的则是林慧玲。他赞林慧玲对戏的时候，要什么就给什么，“这样的演员容易擦出火花。”

共15集的《This Land Is Mine》将于8月9日晚在5频道首播。