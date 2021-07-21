《大叔的爱》收视创记录 被港议员猛批违反国安法

（香港讯）《大叔的爱》是香港ViuTV改编自日本朝日电视台同名电视剧，以喜剧手法描述同性爱情，由近日爆红的Mirror成员卢瀚霆（Anson Lo）和吕爵安（Edan）伙拍TVB旧将黄德斌及简慕华，该剧从开播以来都取得非常好的收视，完结篇更获得7.9点收视，约53万人收看，为ViuTV创台以来写下辉煌的记录，可是却遭香港建制派立法议员何君尧公开批评《大叔》“违反中国国安法”。

根据《香港01》报道，何君尧星期天（18日）受邀出席书展讲座时，形容《大叔的爱》是“糖衣包着的大麻”，质疑其推动“无孩家庭”与中国传统一男一女的家庭观相违背，是不良意识。

何君尧说：“糖吃多了都会得糖尿病，更何况这不是糖，是糖衣里面包着大麻。我们不是针对或是歧视任何性倾向，但是我没有责任将其推广。”

他更指《大叔》与近日中国推动“三孩政策”背道而驰，“违反了中国国安法，要弘扬中国传统文化的部分，防止不良思想。”

何君尧的发言引发各界不同意见，同时该剧也令香港社会关注到对性小众的法定保障不足等课题；特首林郑月娥昨天（20日）出席行政会议前被问及该剧让社会大众对性小众接受度提高，林郑回应指自己没看《大叔》，并强调香港是多元社会，不应该歧视或很恶毒地咒骂有这类性倾向的人，认为性小众法律地位在香港还没有共识，至今仍是争议议题，未来会研究相关情况，向政府提出意见。

观众不满结局

《大叔的爱》开播以来引起热议，除了同性议题在政界延烧，观众对其结局也表不满。

《大叔的爱》上周五（16日）播映大结局，港版剧情和日剧版略有不同，黄德斌饰演的房仲公司主管KK，抛开荧光幕给予人硬汉的酷形象扮演少女心大叔，深获观众喜爱，而结局描述他从台湾调职回香港，位阶却降级，让大批观众涌入该剧官网“香港Q房网”洗版留言抱不平，官方小编为此一一安抚“谢谢支持，希望电视台赶紧开拍续集，给大家一个交代”，不过小编回复都一样，被亏有如复制贴上。