《卧虎藏鬼》删剪13和14集斧头画面

昨晚播出的8频道电视剧《卧虎藏鬼》临时删剪掉方伟杰持斧的画面。

由堂堂映画制作，刘子绚、田铭耀、宗子杰和罗美仪主演的《卧虎藏鬼》昨晚播出第13集，最后一幕原本讲述饰演鬼魂的方伟杰拿起斧头企图从背后袭击唐崧瑞。该集就此结束，今晚播出的第14集开场延续剧情，揭晓方伟杰偷袭不果。

立化中学在星期一（19日）发生举国震惊的命案，凶器怀疑是一把斧头。有读者在meWatch看到方伟杰持斧的剧情，知道该集将在昨晚播出，于是在娱乐版“观众大声说”栏目留言，希望新传媒做出修改，避免在这个敏感时期播出斧头砍人的画面。

新传媒昨天回复《联合早报》时说：“《卧虎藏鬼》第13集和第14集里的斧头画面，已经删剪。”《卧虎藏鬼》是一部喜剧，砍人的剧情最后也以搞笑收场，但毕竟在敏感时期看到斧头仍会使人不安，新传媒快速做出反应乃明智之举。

此外，也有读者通过热线反映常在电视剧中看到角色拿刀砍人的画面，认为那会间接造成不良影响，呼吁导演和故事人多加注意。

《特写》临时抽节目

无独有偶，《星期二特写》的“星洲头家3”，原本在本周二（20日）介绍斧标驱风油创始人梁润之，不过新传媒临时抽掉该集节目，相信原因也和立化中学的新闻有关。

介绍梁润之的一集改为8月3日播出，本周播出的是有关公共巴士行业先驱郑古悦的内容。