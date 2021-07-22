《中峇鲁俱乐部》下月角逐北美两影展

本地电影《中峇鲁俱乐部》（Tiong Bahru Social Club）在北美两个重要影展参赛，导演陈美添对《联合早报》说：“我和团队感到兴奋！”

《中》在下个月5日至25日于加拿大蒙特利尔举行的奇幻电影节（Fantasia Film Festival）的“明室单元”（Camera Lucida Section）竞赛，也是首次有本地电影在此单元竞赛。

此外，下个月6日至22日在美国举行的纽约亚洲电影节，《中》在Uncaged单元竞赛。此单元激励导一两部片的新人导演，评选将聚焦在热忱、视野及冒险程度。据所知，电影节选出60部作品，只有6部获参赛，《中峇鲁俱乐部》是唯一东南亚作品。

《中》男主角彭祖耀将出席此影展。

陈美添接受本报访问时兴奋地透露：“我和团队很开心《中峇鲁俱乐部》在北美两个重要影展放映与竞赛，希望影片能获得观众的认可。”

《中》刻画年过三十的妈宝阿B（彭祖耀饰）搬离与母亲（吴悦娟饰）同住的老家，到“中峇鲁俱乐部”担任照护员。这个主打“最快乐”的社区用大数据和人工智慧监测居民及职员的幸福指数。影片色彩丰富、故事创新，是疫情来备受海外影展关注的本地片之一，曾入围大阪亚洲电影节主竞赛单元等。