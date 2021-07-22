许绍雄是鲁迅妻侄 家世显赫但自嘲“乞丐枯枝” 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月22日 5:00 AM 许绍雄（右图）坦承姑婆许广平是鲁迅的妻子（左上图），曾祖父许应骙是慈禧太后的干儿子（左下图）。（互联网） 字体大小: 小 中 大 一家三口已移民本地的72岁香港资深演员，多年来被指身世显赫，据知他的太公是慈禧太后的干儿子，姑婆是鲁迅的妻子，而且与香港富豪许晋亨同宗。他近日接受访问时亲解自己的身世之谜，坦承曾祖父许应骙是慈禧太后的干儿子，姑婆许广平的确是鲁迅的妻子，即他是鲁迅的侄子。许绍雄的叔公许崇智是有份创立黄埔军校的粤军总司令，另一叔公许崇清则为广州前教育局长。甚至香港的富豪、李嘉欣的老公许晋亨其实和许绍雄也是亲戚。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 许绍雄 吴亦凡事件大反转？ 网民爆：都美竹曾是援交妹 参与本土贺岁片《团圆饭》 王冠逸：不擅长喜剧挑战大