许绍雄是鲁迅妻侄 家世显赫但自嘲“乞丐枯枝”

一家三口已移民本地的72岁香港资深演员，多年来被指身世显赫，据知他的太公是慈禧太后的干儿子，姑婆是鲁迅的妻子，而且与香港富豪许晋亨同宗。他近日接受访问时亲解自己的身世之谜，坦承曾祖父许应骙是慈禧太后的干儿子，姑婆许广平的确是鲁迅的妻子，即他是鲁迅的侄子。

许绍雄的叔公许崇智是有份创立黄埔军校的粤军总司令，另一叔公许崇清则为广州前教育局长。甚至香港的富豪、李嘉欣的老公许晋亨其实和许绍雄也是亲戚。