侯怡君怒火中烧 面簿直呛小三

（台北讯）43岁台湾女星侯怡君5月才和分合20年、66岁的萧大陆公开已婚的喜讯，之后又透露已成功通过人工试管受孕成功，喜喊“希望明年快乐庆祝母亲节”。没料喜孜孜期待小生命到来的她，近期在面簿一再暴怒痛骂“小三”，婚姻似乎有了裂痕。

据台媒报道，介入两人婚姻的是民视某黄姓节目监制，曾和萧大陆过从甚密，侯怡君到民视找她兴师问罪，一度发生激烈肢体冲突。此事已闹到民视高层处，节目部副总许念台说：“这是私事，为了避免彼此日后再见面，目前该员已被调职离开节目部。”

侯怡君发文时间正巧是拍《多情城市》，据了解，她情绪一度不稳，6月快杀青时，有一天一早请假拍戏，甚至隔天重头戏的戏份全被改掉，由其他演员演出，剧组人员都吃惊她是敬业出名，是否发生什么事，再比照她怒揭小三发文，似乎心里有底。侯怡君自6月开始常在面簿发文，言语间充满怒意，6月30日她贴出一张三人合照，将所有人的脸都打上马赛克，但上头写了“三小”二字，并附上10句话，仔细一看即能发现是极具攻击性的藏头诗，点名某黄姓女子。

其实侯怡君曾在面簿怒指该女谎话连篇，还下最后通牒说：“承诺是你跟你母亲给的，时间也是你们自己选的，翻脸不认账，言而无信，颠倒是非。”结果被对方呛“有本事你去告啊！”让她怒火中烧，决心不忍了。