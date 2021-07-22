东奥明开幕 本地六DJ看说奥运

东京奥运明天（7月23日）揭幕，今年我国派出23名选手出征，参加12个项目，是历来最多，届时，相信不少读者会守候在电视机前看直播，为我国的运动健儿打气加油。

报业控股两家中文电台96.3好FM和UFM100.3的DJ们也不例外，对于本届东奥，受访的两家华文电台DJ都不约而同地希望游泳健儿约瑟林能再度为我国争光，他们也期待在其他赛事方面，我国健儿也有出色的表现，像小猪就希望柯正文能脱颖而出。

对于4年举办一次奥运，DJ们有什么难忘的记忆？让UFM 100.3 DJ 小猪、张承尧、伟龙；96.3好FM DJ 王德明、温国贤与林安娜告诉你！

★张承尧

“2012年，我服役期间，刚好是奥运年，记得我国女子乒乓球队进入决赛，我和同袍上司守在电视前看比赛，当铜牌入袋时我们好High，上司还‘特赦’我们，清掉我们所有累积的惩罚职务（extra duty）。”

★小猪

“约瑟林进入100米决赛，他在泳池游时，我对着电视目不转睛，口中拼命祈祷，最后一个转身我开始大喊大叫，碰壁那一刹那我听到了整个新加坡的欢呼声！”

★伟龙

“每一届奥运都会追看羽球比赛，熬夜也觉得值得! 记得约瑟林夺得金牌时，上台拿奖后，大会播放国歌那一刻，我在电视机前看，感动得眼眶湿湿的。”

★王德明

“2016年里约热内卢的奥运，一是约瑟林勇夺100米蝶泳冠军，当时有一股气哽在喉间，激动不已；二是参加女子马拉松赛的朋友在艳阳高照下，步步迈向终点线，当时边为她喝彩边为她感到骄傲。”

★温国贤

“2008年北京奥运的开幕典礼，简直让人惊叹！成了之后主办国的典范！此外，颁奖典礼，现场奏起我国国歌，特别感人和自豪。无需看到画面，单单想起那一刻，就会情不自禁眼眶泛泪！”

★林安娜

“记得我和同事在直播室看乒乓赛，很紧张，当时还得为那场赛事也做广播现场报告。”