186艺人捐款支援河南灾区

河南遭遇千年难遇特大洪水，当地启动三级应急响应，公众熟悉的红星都纷纷向郑州市红十字会捐款。

明星夫妻档中，像吴奇隆与刘诗诗、杨丞琳和老公李荣浩、赵又廷和高圆圆等都捐出100万元人民币（约21万新元）。李易峰捐款150万元人民币（约31万新元）；《山河令》爆红的张哲瀚、龚俊、郭麒麟、岳云鹏、彭于晏皆捐出100万人民币（21万新元）；顶流女星像赵丽颖、杨幂、张雨绮、景甜、关晓彤等也捐出100万人民币（约21万新元）支援河南。所有捐款明星中，张庭林瑞阳夫妇捐款500万人民币（约105万新元）驰援河南，是截至目前为止，捐款数额最高的明星夫妇！范冰冰、Angelababy、倪妮、欧阳娜娜捐了50万人民币（超过10万5400新元）；李若彤、赵小棠各捐了20万人民币（超过4万2000新元）。

相较Baby捐款，黄晓明向郑州地区捐赠20万瓶装饮用纯淨水和1万瓶消杀用品，希望能第一时间送到前线！

此外，还有汪苏泷、毛不易、李雪琴、高晓松、赵露思、万茜、宋妍霏等艺人纷纷捐款，支援灾区。

至今超过186名知名艺人站了出来，名单持续更新中。大部分捐款数额在50万到100万之间（介于10万5400至21万之间）。

英皇集团昨天（7月21日）通过“英皇慈善基金”向“河南省慈善总会”捐赠合共人民币1415万元人民币（约298万新元）支持河南防汛抢险救灾工作。公布的捐款名单包括：杨受成及杨政龙1000万人民币（约210万新元）、谢霆锋、陈伟霆各捐出100万人民币（约21万新元）、容祖儿、蔡卓妍各捐50万人民币（约10万新元）、钟欣潼、李克勤、惠英红各捐出30万人民币（约6万3000新元）、温碧霞20万人民币（约4万2000新元）、周励淇5万人民币（约1万新元）。

偶像黄子韬今传出捐了300万人民币（约63万新元）给河南赈灾，还吩咐员工把店铺的衣服全数下架，送去给救援队使用，并表示“有多少，全给，不管是裤子还是衣服”，引发全民狂赞！

误会大了！《陈情令》爆红的中国顶流偶像王一博救灾“无音讯”挨痛批“愧为河南人”？其实，王一博早已亲赴灾区贡献一份心力。中国歌手韩红昨成立“韩红爱心支援郑州”应急援助小组，下午带队出发前往郑州，王一博不仅是成员之一，还与团队共同捐款3000万人民币（约632万新元）！

粉丝得悉真相直呼没看错人，纷纷留言嘲讽一博的酸民“批评他的人听着，人家都已经到前线了！”

“出手不大方”艺人挨批

捐30万人民币（约6万3000新元），红星杨紫、宋茜被网友讥讽救灾出手不大方！

捐出10万人民币（约2万1000新元）的女星程潇也挨批，在微博不满发文：“捐款，捐也说，不捐也说。捐的少了也说，捐的多了也说，什么时候开始用捐款来衡量一个人？”随后却又秒删发文，引起网友热议。

艺人捐款洗白

有网友质疑：“这个时候吴亦凡如果给河南捐款，能洗白吗？”

但另一派网友则指出，“郑爽只要捐款200万人民币（约42万新元），网友就支持她复出。吴亦凡捐款30亿人民币（约6.3亿新元）也无法获得大家的原谅……”