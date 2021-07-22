吴亦凡事件大反转？ 网民爆：都美竹曾是援交妹

加拿大籍男星吴亦凡被爆私生活混乱，不但同时多劈，还涉嫌诱奸未成年少女，桃色风波闹得沸沸扬扬，最先站出来的19岁网红都美竹也遭到众多粉丝挞伐，甚至有人踢爆她说谎成性，不只连出生地点都谎报，还直指她过去曾经做过援交。晒出声称是都美竹的多张旧照的爆料者，更声称握有都美竹性爱视频，并扬言破10万点阅，她就放出她清晰露脸的视频，引起网民一阵哗然。

都美竹成了吹哨人，却也承受极大压力，微博上开始出现另一派声浪挞伐她，踢爆她官方声称的出生地是北京，但其实是人口仅34万的内蒙古乌兰浩特人，直言乌兰浩特的人都认识她，甚至爆料她过去在家乡从事援交。

对于她过去曾说自己一个月零用钱2万新元，爆料者指她的妈妈是开面馆的，不可能有这么多钱供女儿花。

不过也有网民替她抱屈，痛批每次发生女性遭骗色、出面指控的事件，最后往往都会成为箭靶，才会导致越来越多女性受害后不敢挺身而出。

都美竹以长文大爆吴亦凡“选妃”内幕后，19日一度传出受恐吓并失联，随后流传她在朋友圈报平安的截图。

疑吴亦凡公司已人去楼空

20日，有网民实地探访了吴亦凡在北京的公司凡世传媒，整个公司大门紧闭，疑已人去楼空。据知7月初该公司还在招聘新员工，在某平台一次性发布了七条招聘信息，包括宣传总监、录音师、人力资源等岗位。

目前吴亦凡关联公司仅一家厦门亿和云起文化传媒合伙企业（有限合伙）为存续状态，其余均已注销。该企业执行事务合伙人为吴亦凡表哥吴林，吴亦凡持股99.99％，为大股东及最终受益人。

有网民晒出LV总部发来邮件，显示LV已与吴亦凡从暂停改为终止合作，直至司法调查结果公布。截至目前，吴亦凡已无任何代言或合作品牌。