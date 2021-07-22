参与本土贺岁片《团圆饭》 王冠逸：不擅长喜剧挑战大

不擅长喜剧，本地知名演员王冠逸坦承拍摄本土贺岁片《团圆饭》会是一大挑战！

《团圆饭》是今年在疫情下首部开拍的本地电影，原安排今早11时在滨海湾金沙举办记者会，无奈疫情反扑，记者会改为线上举行。以《延禧攻略》海兰察一角在中国崭露头角的王冠逸接受《联合晚报》访问时说：“我很少演喜剧，是很大的挑战。我与向云的线复杂，短短的剧本要交代得清楚并呈现出来，挑战大。”

王冠逸与刘雅瑟《团圆饭》演出情侣，刘雅瑟是中国大陆演员，因赵薇所导的电影《致我们终将逝去的青春》中的“朱小北”而受到关注，也曾与郭富城演出《麦路人》，片中演出一名善良坚强又隐忍的苦命单亲妈妈。王冠逸对她过去的作品有印象，期待两人的合作激荡出火花。

由于本地疫情严峻，刘雅瑟幽默说：“我和王冠逸没有接吻戏。”她表明打了疫苗才来到本地，并说：“第一次来新加坡，与我想象的一样，也喜欢这里的食物。”

向云与李国煌 戏中姐弟恋

《团》刻画一对即将结婚的情侣，两人在农历新年首次与对方的家人正式见面。但随之而来的是却是一连串的突发事件，两人也因此发现了彼此不为人知的秘密，这对情侣是否能顺利解决彼此的分歧呢？

向云演出王冠逸的母亲；郭亮演出刘雅瑟的父亲；李国煌与朱咪咪冒充王冠逸的“家人”；朱厚任则是反派；Das则演出李国煌的“儿子”。

谈到各自角色的挑战，向云说片中的她年轻时是花痴，李国煌演出他的小男朋友，她打趣说：“是虐缘。”李国煌认为与向云银幕上展开姐弟恋，新鲜度爆表，也幽默说与向云有没有亲密戏，他得问过陈之财才知道。

李国煌也说感情戏交给王冠逸与刘雅瑟，他与朱咪咪等人则负责搞笑，有鉴于向云与李国煌片中曾是一对，朱咪咪也搞笑地说：“感情戏我也可以。”李国煌回说：“不要冒险。”朱咪咪不死心：“我要改变戏路。”李国煌最后一击：“我最近都戴口罩。”两人简直是一对活宝，读者可期待他们合作的火花。

朱厚任片中从年轻演到老，儿子朱哲伟演出年轻时的他，朱厚任说：“年轻和年长时，都是反派。”会担心走在街上被骂吗？他笑笑说不会，因为是可爱的反派。郭亮说现实中没有女儿，一直希望有个女儿，《团》圆了他的梦：“我演出一个退伍军人，有得发挥。”

本地演员Das是印度同胞，讲得一口流利华语，他透露幼稚园就开始学华语：“一路学到O水准。”

谈到疫情有逼得《团》修改剧本，比如减少演员的亲密戏吗，导演王国燊说：“有考虑。”也说相中刘雅瑟是因为看过她过去的作品，她之前在《麦路人》比较苦情，《团》是喜剧，将看到她轻松喜感的一面，有新鲜感。

疫情下开拍，也参与投资的李国煌不担心，因为会视本地疫情状况而作调整，表明剧组三五天会有冠病检测：“有向相关单位请教，该停工时也会停工，会遵守规则。”

由Clover Films携手爱奇艺联手打造的虎年贺岁喜剧电影《团圆饭》耗资150万新元打造，电影将从7月25日起正式开拍，并在2022年的贺岁档与本地观众见面。